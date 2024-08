Ómar Geles falleció tras jugar un partido de tenis en el Club Valledupar. Durante el evento, el artista se desplomó y fue trasladado de inmediato a una clínica cercana, donde lamentablemente comunicaron su muerte.

Ana del Castillo, una de las artistas más destacadas en la música vallenata contemporánea y quien encabeza el género femenino en este estilo musical, fue descubierta por el maestro, siendo su padrino en su carrera.

La arista compartió detalles sobre su música y su luto por la pérdida de Geles, una noticia que la afectó profundamente en la emisora Tropicana.

“Fue una pérdida incalculable, la muerte del maestro Ómar Geles”, contó con tristeza Del Castillo.

Luego, contó: “Teníamos tanto planes juntos. Él era una persona que quería que lo amaran. Hay especulaciones que nosotros habíamos peleado, eso no fue cierto. Nunca peleamos”.

“Trabajamos juntos y, además, él era mi compadre. No solo era acordeonero e intérprete de sus propias canciones, sino que también estaba involucrado como cantante. Pasamos tres años trabajando en la producción de mi CD. Él me dijo: ‘Comadre, hágalo a su manera y yo haré mi trabajo a mí manera’. El hecho de que nuestra colaboración laboral haya terminado no significa el fin de nuestra amistad,” comentó Ana.

Tras interpretar la canción ‘Te Imaginaba’, escrita por Ómar Geles, Ana del Castillo comentó: “No sabía que cuando la lanzara él ya no estaría aquí. Nadie lo imaginaba. Teníamos tres canciones para interpretar juntos, pero no pudimos hacerlo”.

Para Ana, es fundamental hacer las cosas correctamente y respetar las decisiones de la familia. “Hay contratos que se hacen con el artista, pero creo que esos no valen. Lo que importa son los contratos que se hacen después, pero no quiero causar polémica”.

Del Castillo explicó que tuvo que llegar a un acuerdo con la familia de Geles para seguir interpretando las canciones del maestro. “Canté el lunes, él falleció el martes, y el domingo recibí una llamada diciéndome que no podía cantar sus canciones sin su autorización. Pero afortunadamente, eso ya se solucionó, gracias a Dios”.

