Luego de que la generadora de contenidos y DJ Yina Calderón criticara y se burlara de Ana del Castillo por no llenar el parque de la Leyenda Vallenata en el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Con fuerza’, la cantante le respondió en una entrevista que concedió a la emisora Olímpica Estéreo en una gira de medios que hace en Bogotá para promocionar el disco.

En el video publicado en Instagram posterior al concierto en Valledupar, Calderón asegura que ‘La bomba sexy del vallenato’ no completó el aforo del escenario porque sus “canciones no se escuchan y nadie las conoce”, lo que generó la reacción de seguidores de la artista, quien días después manifestó sentirse satisfecha con lo logrado esa noche en Valledupar y agradeció una vez más a las personas que la acompañaron.

“Qué difícil es levantarse para ella de mañana frustrada todo el tiempo a señalar a las personas. El día que de verdad necesite de alguien no va a tener la ayuda de nadie porque es una persona completamente vacía. Ella dijo que yo no llené el parque y es verdad, yo no lo llené completamente, me faltaron 5.000 personas, tuve un aforo de 75% y llené 15.000, pero ni la mamá va a un concierto de ella, ah perdón, que ella ni toca”, dijo Ana del Castillo.

La cantante recordó que Yina Calderón se ha dado a conocer por sus conflictos con varios generadores de contenidos y músicos en el país, entre ellos Wilfran Castillo, quien amenazó con demandarla por el uso de una de sus canciones sin autorización previa.

“Se mete con un compositor grandísimo que es Wilfran Castillo, aparte le gustan sus canciones, ridícula es. Se mete con Andrea Valdiri, Aida Merlano, conmigo, pero, ¿qué hay en el trasfondo de ella? Ella necesita ayuda de verdad y no te voy a ofender, la invito a que busque de Dios y ojalá ella llene 15.000 personas así sea de gratis, pero no creo que llene 15.000 personas, 15 personas llegan a tu casa a nada”, añadió Ana del Castillo.

Ana del Castillo no llenó en el lanzamiento de su álbum

En medio de la entrevista, Ana del Castillo reconoció que falló en promocionar el concierto de lanzamiento más allá que la estrategia de redes sociales que ejecutó. Asegurando que le faltó visitar más los barrios de Valledupar para convocar a la gente e invertir en publicidad, pero que cumplió el sueño de tener su propio castillo, refiriéndose a la escenografía del parque de la Leyenda Vallenata, donde recreó un castillo y caballos a su alrededor, símbolo del título del álbum ‘Con fuerza’.

“Yo fui muy feliz con las personas que asistieron. Además, se me juntaron las Fiestas del Mar, al día siguiente eran las elecciones de Venezuela. La promoción salió el 10 de julio y el lanzamiento fue el 27, tuvimos 17 días de promoción… Sí me confié, le faltó marketing al evento, le faltó publicidad, meterme más al público, pero la puesta en escena fue para ustedes, quería un castillo y lo hice”, expresó.

