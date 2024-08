Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

Días pasados, las empresarias de keratinas se hicieron virales por las fuertes declaraciones que dieron en una transmisión en vivo, entre una de las más polémicas fueron los comentarios emitidos por la ruptura de Aída Victoria Merlano y Westcol.

Al parecer, para las creadoras de contenido, Merlano le estaría rogando al ‘streamer’ para que se volvieran a dar una oportunidad en el amor.

Aída Victoria no se quedó callada ante la situación y demostró su descontento con su ex amiga. “Yina y ‘Epa’ tienen esa jeta tan grande, salen a hablar que yo le ando rogando a mi ex, que en el partido de Colombia yo estaba llorándole”.

Merlano afirmó que ella dio por terminada su relación con el paisa en los mejores términos y que ahora solo tienen una relación de amistad.

De igual forma, Aída mencionó que Yina carece de amor y le ventiló los secretos de su expareja, “no conoces el amor, nunca te han querido… tú no te acuerdas de que tú tenías un marido que tú lo mantienes, el ‘man’ te trataba mal, el tipo te pegaba cacho y hasta te metía tus zarandeadas que nos contaste el día que estábamos con Marcela Reyes en Barranquilla en el punto múltiple que tú ahí estabas detrás del ‘man’”.

Por último, finalizó el video aprovechando para invitar a sus seguidores a la inauguración de su discoteca Tutaina en Medellín.

