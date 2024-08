‘Lo sé todo’ habló con la reconocida cantante Ana del Castillo, quien el pasado 27 de julio presentó su nuevo álbum en el Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar.

Sin embargo, la noticia que más retumbó en redes sociales fue el hecho de que el escenario no se llenó para escuchar a la joven artista, quien se ha caracterizado por su talento, carisma y extrovertida personalidad.

“Es verdad, no se llenó. Estoy muy feliz con las personas que fueron, no digo mentiras, no doy ilusiones, no me hago ilusiones vanas a mí”, dijo. “Estamos en una situación difícil, no escogí una fecha muy buena, pero estoy feliz”, agregó.