Andrea Nocetti ha sido considerada como una de las mujeres más bellas de Colombia. A pesar de que no está radicada en el país, mantiene su bandera en alto desde Estados Unidos.

Allí formó su hogar y será el futuro de sus hijos, quienes son la luz de sus ojos. Y es que los niños son tan hermosos, que han logrado tener sus propios fanáticos en redes sociales, pues la actriz comparte constantemente fotos de ellos.

Sin embargo, hay un tema que parece no convencer a los seguidores y es la manera en que Nocetti los viste, pues han comentado que parecen niñas.

Ante estos comentarios, la actriz no dudó en responderles a través de una entrevista que concedió para ‘La red’, de Caracol Televisión.

“Yo creo que hay que tener empatía y también hay que respetar porque yo visto a mis hijos por un estilo. No estoy diciendo que todos los niños europeos se vistan así, sino que es una moda española, como inglesa, muy tradicional, de la época de antes, porque a los niños los vestían así y se ven como más elegantes, más bien vestidos”, afirmó la actriz.

Y es que los usuarios hasta le han dicho que puede afectar la identidad de los niños:

“No siento que lo esté afectando en nada. No estás enfocando la identidad de un niño de ninguna manera. Yo soy una persona muy abierta a eso y ese es mi gusto. Yo creo que deberíamos tener un poco más de empatía, prudencia y respeto”.

Finalmente, confesó que no está traumada por no tener una hija y que la manera de vestir de sus hijos no tiene nada que ver.

