La modelo, actriz y exreina colombiana Andrea María Nocetti Gómez, conocida por participar en la producción ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, entre otras, sorprendió recientemente a sus seguidores al confirmar que está esperando gemelos a sus 44 años, luego de someterse a una fecundación in vitro en Estados Unidos.

(Le puede interesar: Dos presentadores de Noticias Caracol tendrán hijos y dicen que fue “despedida al Mundial”)

En una entrevista con el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, la actriz reveló que no estaba preparada para esa noticia. “Es ahora o nunca por la edad, entonces empecé el proceso. Yo tenía mis embrioncitos, me hicieron la transferencia, me voy a hacer la ecografía de cinco semanas y media y me dicen que son dos. Yo digo, no puede ser. Ellos dijeron que “ven dos sacos” y yo digo no puede ser. Imposible. Eso no puede ser”, dijo Nocetti.

De acuerdo con la actriz, la sorpresiva noticia la dejó abrumada, por lo que se tomó su tiempo para asimilar la situación. Sin embargo, hoy día se encuentra muy feliz y a la espera de sus dos bebés. “Son gemelos idénticos porque vienen de un solo embrión. Eso nunca me lo imaginé porque además el médico también decía “no puede ser” es un embarazo gemelar”, agregó.

Durante la entrevista, Andrea Nocetti también aprovechó para responderle a aquellas personas que la han criticado por estar embarazada a los 44 años. “Me decían: ‘Ay, no, pero ya está muy vieja, pareces abuela’. Obviamente hay abuelas de mi edad porque los tuvieron súper temprano, pero siento que a esta edad se ha logrado más cosas, se tiene un mayor entendimiento sobre un hijo”, resaltó.

View this post on Instagram A post shared by Andrea Noceti (@andrenoceti)

(Lea también: Mábel Cartagena se emberracó por las críticas que recibió sobre su método de crianza)

Noceti contrajo matrimonio en noviembre de 2014 con el empresario Elliot Minski, en una ceremonia sencilla, privada y exclusiva para familiares y amigos. En 2020, a sus 42 años, se convirtió en madre por primera vez de un niño, Lucian Minski.

Sobre la carrera de Andrea Nocetti

Andrea es una modelo y actriz colombiana de ascendencia italiana. Es más conocida por su papel de Fernanda San Miguel en la telenovela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’.

En 2000 fue coronada como Señorita Colombia. En 2004 ingresó al mundo de la televisión. Participó en el ‘reality show’ ‘La granja Tolima’, en 2005; en la novela El pasado no perdona, donde interpretó a Adriana León; y, en 2007, en Nuevo rico, nuevo pobre. En 2009 participó en Bermúdez, como Lucía Congote, personaje antagónico. Actualmente, reside en Miami con su esposo y su hijo.

Lee También

¿Quién es el esposo de Andrea Nocetti?

El esposo de la actriz Andrea Noceti es Elliot Minski, empresario barranquillero, dueño de Procaps Group (Productora de Cápsulas) una empresa que desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos de venta libre (OTC), de prescripción médica y suplementos nutricionales.