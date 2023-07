La actriz y modelo colombiana Andrea Noceti ha tenido una vida llena de cambios y retos. Su momento de más reconocimiento se dio cuando interpretó a Fernanda Sanmiguel en la novela del canal Caracol ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, una producción protagonizada por John Alex Toro, Martín Karpan y Carolina Acevedo.

(Ver también: Andrea Noceti respondió a críticas por su embarazo de gemelos a los 44 años)

Luego de esto, tuvo una pausa que la sacó del centro de los medios, pero reapareció viviendo en Estados Unidos junto a su pareja, el empresario Elliot Minski, con quien ya tiene 3 hijos.

Andrea Noceti y su dificultad para conseguir trabajo en Estados Unidos

Sin embargo, la actriz confirmó que pese a que la vida en esta ciudad es muy cómoda, ella sí extraña Colombia por el hecho del trabajo, la familia, las amistades y más, una condición que viven muchas personas que migran hacia ese país.

En diálogo con el programa ‘Bravíssimo’ del canal CityTV, la actriz aseguró: “Me hace mucha falta porque yo me vine para acá para Miami y aquí ha sido difícil. He hecho muchos ‘castings’ y pues acá solamente está Telemundo y Nickelodeon. De hecho, con esta última ha sido la única vez que he trabajado a nivel actoral en Estados Unidos. En Telemundo es difícil porque es muy cerrado con sus propios talentos y no dan muchas oportunidades”.

Entonces decidió parar y dedicarse a su familia. “Me cansé de tantas pruebas y que no me llamaran y dije que me iba a enfocar en hacer familia, dedicarme a mi hogar y todo eso, pero obviamente como siempre he sido una mujer que he trabajado y que me he enfocado en crecer de forma personal y profesional, si me ha hecho mucha falta”, comentó.

Y agregó: “Espero retomarlo apenas pueda, no ahora por el tema de los bebés, pero sí más adelante volver a Colombia y hacer algo allá o bueno, ya veremos”, agregó la actriz de 45 años de edad.

Lee También

Además, a parte del tema laboral, aseguró que extraña vivir en el país por sus familiares y amistades. “Mis amigas, tengo muchas allá en Bogotá de toda la vida, de colegio y demás. La verdad es que acá uno está mucho más solo en ese aspecto, porque por ejemplo en Colombia uno si está conectado con más personas, sale a todo lado y eso, mientras que acá la vida es más tranquila, más familiar y por eso también extraño el país”, concluyó Andrea.

(Ver también: Qué fue de Andrea Noceti, de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’: se convirtió por amor)

Cabe recordar que luego de su exitoso paso por ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, pasó también por producciones como ‘Bermúdez’, ‘El Cartel 2’, ‘La Madame’ y ‘En la boca del lobo’.