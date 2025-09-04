La estatua de Diomedes Díaz, ubicada en la entrada al Río Guatapurí en Valledupar, es uno de los monumentos más visitados por los seguidores del reconocido cantante vallenato.

Allí, cientos de turistas y fanáticos del intérprete de ‘La ventana marroncita’ acuden a rendir homenaje al que fuera considerado ‘El Cacique de La Junta‘. Sin embargo, en las últimas horas, el lugar volvió a ser noticia por un episodio inesperado que generó polémica y sorprendió a la opinión pública.

Una mujer rubia, identificada en redes sociales con el apodo de ‘la Crespa’, protagonizó un acto que rápidamente se viralizó. En un video que circula en diferentes plataformas digitales, se observa cómo ella llega hasta la escultura de bronce, se sienta junto a la figura del artista e hizo un gesto que fue catalogado como inapropiado por muchos internautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vallenatos y más na (@vallenatosymasna)

De manera inesperada, la mujer se quitó una prenda íntima y la mostró frente a la cámara, insinuando lo que, según sus propias palabras, “sería capaz de hacer” con la estatua de Diomedes Díaz.

La actitud de “la Crespa’ causó todo tipo de comentarios. Para algunos, se trató de una falta de respeto hacia la memoria del artista y hacia el monumento que representa parte del patrimonio cultural de Valledupar.

Otros, en cambio, lo tomaron como un acto excéntrico y hasta jocoso, considerando que la polémica alrededor del ‘Cacique’ siempre ha estado presente en la vida pública, aún después de su muerte. Lo cierto es que el clip no tardó en viralizarse, despertando tanto críticas como risas.

Hijo de Diomedes Díaz dijo que mujeres se han embarazado luego de sentarse en la estatua del ‘Cacique’

Este episodio se conecta con una particular anécdota revelada por Rafael Santos Díaz, hijo mayor de Diomedes. En entrevistas con ‘Buen día, Colombia’, contó que existe una curiosa tradición relacionada con la estatua de su padre: varias mujeres, según dijo, han quedado embarazadas tras llevar a cabo un peculiar ritual frente al monumento. El cantante vallenato explicó que algunas devotas se sientan en las piernas de la escultura, le dan un beso en la frente y piden el deseo de convertirse en madres.

“Yo no lo quería creer, pero es verdad; hay filas de mujeres que lo hacen y ya van como cinco que han quedado en embarazo”, aseguró Rafael Santos.

Sus palabras, dichas en tono anecdótico, dieron pie a toda clase de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios lo tomaron como una curiosidad pintoresca que refleja el fervor popular que todavía despierta la figura del Cacique. Otros lo calificaron como un mito urbano que combina la devoción con el misticismo alrededor del artista vallenato.

El video terminó alimentando ese halo de controversia y fascinación que siempre ha rodeado a Diomedes Díaz. En medio de las críticas por su comportamiento, también se reavivaron las conversaciones sobre los supuestos “poderes especiales” que, según algunos, tendría la escultura.

Entre la incredulidad y el humor, lo cierto es que el monumento continúa siendo protagonista de historias virales que trascienden lo meramente artístico para convertirse en parte de la cultura popular.

