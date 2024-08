Por: Caracol Televisión

Diomedes Díaz está próximo a cumplir 11 años de fallecido, sin embargo, no ha dejado de estar impregnado en la cultura popular colombiana, en la cual sigue siendo uno de los artistas más importantes del país, quien además dejó una huella en sus fanáticos que lo siguen considerando casi como una deidad.

Y es que desde hace mucho tiempo ha surgido una leyenda en la cual se dice que las mujeres que anhelan tener un bebé o que posean problemas de fertilidad deben sentarse al lado de la estatua del ‘Cacique de la Junta’, que está ubicada en el Parque de La Provincia en Valledupar, y así lograr un presunto milagro. Esto está basado en que el cantante vallenato embarazó a muchas mujeres, por lo cual se piensa que contaba con un don para ello.

Luego de la muerte de Diomedes Díaz, han aparecido algunas mujeres que han asegurado estar esperando un hijo gracias al artista, pues hubo el caso de una mujer que dio a conocer que quedó en estado de gestación luego de soñar con él.

En esta oportunidad, una joven de 22 años se hizo viral luego de publicar un video en el que relató que supuestamente quedó embarazada luego de visitar la famosa estatua y que ahora su esposo no le cree, tildando esto como una infidelidad.

😲 Mujer asegura que quedó embarazada de la estatua de Diomedes Díaz, que está en Valledupar! Lo que falta. Ustedes qué opinan? pic.twitter.com/RLsaZFWlQ6 — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) August 6, 2024

Mujer embarazada de la estatua de Diomedes Díaz

Mostrándose un poco alterada, una mujer compartió un video en las redes sociales en el que explicó cómo fue que presuntamente quedó a la espera de un bebé gracias al haberse sentado al lado del monumento del ‘Cacique de la Junta’.

“Yo no sé por qué a mí la gente no me quiere creer y me toma por loca. Es verdad, yo venía todos los días acá [a la estatua de Diomedes Díaz], de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. y me sentaba con él a decirle cosas bonitas al oído”, relató la joven de 22 años llamada Cindy.

Durante esta historia, la mujer mencionó que hace más de un año su esposo está en un batallón, pero exaltó que ella nunca le fue infiel:

“La gente cree que yo le metí la tremenda cachera del siglo, pero no es cierto, me gané a todo el mundo de enemigo, incluso a mi familia”.

Para finalizar, ya con los ánimos un poco más alterados, la joven dejó en claro, mientras señalaba la estatua de Diomedes Díaz, que: “Él es el papá de mi hijo”. Asimismo, recalcó que su cuerpo solo lo ha visto su esposo.

