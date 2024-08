Desde hace varios años empezó a correrse el rumor de que la estatua de Diomedes Díaz tenía poderes. Ahora aparece la historia de una mujer que asegura que quedó embarazada de la estatua del cantante.

Según relató en una entrevista que le hicieron, todos los días llegaba muy puntual a visitar dicha escultura. Se quedaba desde las 6 de la mañana hasta las 7, se le sentaba en las piernas y empezaba a hablar con él casi que a susurros.

“Es verdad, yo venía todos los días a acá; vea, se lo juro por Dios que está ahí, por esa luz que aguarda todos los días. Yo venía bien temprano, a las 6, a las 7 y me sentaba con él a decirle cositas bonitas en el oído, y yo quedé embarazada, se los juro por Dios”, afirmó la mujer.

“Yo no sé por qué la gente a mí no me quiere creer y me toma por loca, porque me dicen: ‘Usted qué tomó, usted qué fumó’, que nada”, contó.

Pero no fue todo, de hecho, su familia se le fue encima con la noticia, suponiendo que la mujer le había sido infiel a su esposo, quien se fue para el Ejército hace más de un año:

“La gente piensa que yo le metí la tremenda cachera del siglo, pero no es cierto. Me tiré a todo el mundo de enemigo, a la familia de él y a la familia, incluso la mía, pero es la verdad, él es el papá de mi hijo”, terminó por decir Cindy, quien tiene 22 años.

