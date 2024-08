Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Semanas atrás, en medios de comunicación, ciudadanos denunciaron que funcionarias de la Alcaldía de Valledupar estarían pidiendo dinero para realizar trámites y otros estarían prometiendo inscribirlos como beneficiarios en el proyecto de vivienda de la Villa Bolivariana.

EL PILÓN, aliado de Pulzo.com, conoció que a raíz de estas denuncias, además de la apertura de investigación disciplinaria, ya fue suspendida una funcionaria que trabajaba en una de las sectoriales del Centro de Desarrollo Vecinal, CDV. No se revela el nombre porque aún no ha concluido la investigación ni se ha fallado en su contra.

(Vea también: “Mi nieto es sordo y va perdiendo porque no tiene intérprete”: Triste caso en Valledupar)

No obstante, el día lunes, mientras desempeñaban sus funciones, las funcionarias acusadas de hechos irregulares fueron notificadas a través de un oficio de Control Interno y apartadas de su cargo durante tres meses. No obstante, aún no han formulado cargos disciplinarios en su contra.

“Ellas fueron acusadas de aprovecharse de su cargo como funcionarias para engañar a las personas y ofrecerles casas en la Villa Bolivariana”, comentó un vocero de la Alcaldía bajo reserva.

INVESTIGACIONES

Las investigaciones están a cargo de la Oficina de Control Interno y Disciplinario de Instrucción de la Alcaldía de Valledupar. En este caso, las funcionarias son investigadas por extralimitación de funciones. De ser halladas culpables, formularían cargos disciplinarios en su contra y seguiría la fase de juzgamiento, también a cargo de la Oficina de Control Interno.

A través de redes sociales, la Alcaldía de Valledupar inició una campaña para que las personas no paguen por la realización de sus trámites. “Desde la Secretaría de Gobierno expedimos varios permisos, como a los eventos de aglomeración compleja y asimismo los certificados de vecindad. Son permisos totalmente gratuitos. Cualquier intermediario que quiera cobrarle denuncie”, señaló el secretario de Gobierno, Jorge Pérez.

(Lea también: Buses del SIVA dejarán de operar los domingos y festivos en Valledupar)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alcaldía de Valledupar – Ernesto Orozco (@alcaldiavpar)

La entrada Suspenden a funcionarias de la Alcaldía de Valledupar acusadas de pedir dinero se publicó primero en El Pilón | Noticias de Valledupar, El Vallenato y el Caribe Colombiano.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.