Un hecho insólito y lleno de suerte se volvió viral en redes sociales: un joven dejó caer su celular mientras practicaba paracaidismo, a unos 2.000 metros de altura, y contra todo pronóstico lo encontró después en perfectas condiciones, funcionando como si nada le hubiera pasado.

En las imágenes, grabadas por el propio paracaidista, se ve cómo disfruta de la experiencia de lanzarse al vacío, pero de repente el celular se le escapó de las manos y comenzó a descender a gran velocidad hacia la tierra.

La reacción inicial fue de asombro e impotencia, pues cualquiera pensaría que un aparato lanzado desde semejante altura terminaría destrozado en el suelo.

El joven relató que, al aterrizar, lo primero que pensó fue en intentar localizar su iPhone. Para ello utilizó la aplicación ‘Find My iPhone’, con la que pudo rastrear el dispositivo y acercarse hasta la zona exacta donde había caído.

Acá, el video de lo ocurrido:

No me puedo creer que se le caiga el móvil desde un avión y lo recupere, y luego a mí se me cae de la cama y se parte 😭 pic.twitter.com/Onuz36KADl — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) September 3, 2025

La búsqueda lo llevó hasta un área cubierta de pasto, en las afueras de la zona donde había hecho el salto. Una vez estuvo cerca, activó la opción de reproducir un sonido en el celular, lo que le permitió encontrarlo entre la hierba.

La sorpresa fue aún mayor cuando lo recogió: no solo estaba intacto físicamente, sino que además funcionaba a la perfección. No había pantalla rota, ni daños visibles, ni fallas en el sistema. El teléfono sobrevivió como si se tratara de un simple golpe menor.

“Míralo, no le ha pasado nada. ¡Está impecable! No me lo puedo creer. Increíble… no me lo puedo creer, qué suerte”, aseguró el joven, completamente asombrado por lo que había sucedido.

La anécdota pone en evidencia no solo lo afortunado que fue el joven, sino también lo impredecible de este tipo de situaciones. Expertos en tecnología han señalado que, aunque algunos celulares modernos cuentan con pantallas y materiales más resistentes, ninguno está diseñado para soportar caídas de miles de metros de altura.

Lo ocurrido, entonces, se explica más por el azar y las condiciones del terreno que por la resistencia del dispositivo.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas opinaron al respecto, expresando el asombro que les produjo la situación. Algunos de los comentarios que se leyeron en X fueron los siguientes:

“Es que lo tenía en modo avión”, “se salvó por el pasto”, “si hubiera caído en concreto se destroza”, “qué irresponsable, le cae a alguien y qué”, “quiero la suerte de ese chico”, “a mí se me cae desde la cama y se hace mie…”, “pudo herir a alguien”.

No obstante, hubo quienes aseguraron que el video era actuado, ya que un celular no podría haber resistido una caída desde esa altura.

