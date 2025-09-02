Un gran susto vivieron los asistentes a la función del Circo Hermanos Gasca en Cali el pasado domingo 31 de agosto, cuando una de las artistas cayó desde varios metros de altura en medio de un acto.

La escena provocó preocupación y momentos de tensión en el público, pero luego se confirmó que la joven se encontraba fuera de peligro. El director del circo, Raúl Gasca, habló con medios y relató lo ocurrido, explicando cómo fue atendida la trapecista y cuál es su estado de salud luego del accidente.

Acá, las palabras de Gasca:

#NoticiasCali | “El circo es así, el circo es riesgo”, afirmó Raúl Gasca, propietario del Circo Hermanos Gasca, al referirse al accidente en el que una joven trapecista cayó mientras realizaba su acto. Señaló que, por fortuna, la artista está fuera de peligro y explicó que este… pic.twitter.com/ZzMj9wXJah — TUBARCO (@tubarconews) September 2, 2025

El director aseguró que, aunque no fue llevada a un hospital, la trapecista recibió atención inmediata de los profesionales que acompañan cada función del circo.

“No fue llevada a un centro asistencial porque nosotros en el circo tenemos paramédicos. Inmediatamente, entraron varios paramédicos, la atendieron y se dieron cuenta de que no tenía nada. Se levantó, se movió y le hicieron los chequeos”, dijo Raúl Gasca al mismo medio.

El hecho fue impactante, pues la joven estaba a varios metros de altura y el público reaccionó con gritos y preocupación. Por fortuna, de acuerdo con Gasca, el accidente no dejó lesiones graves y la joven pudo recuperarse tras el susto inicial.

¿Quién es la trapecista que se cayó en el Circo Hermanos Gasca?

De igual manera, el director del circo destacó que Dayana es parte de una familia dedicada al arte circense y, de hecho, tiene un vínculo especial con ella.

“Ella es mi ahijada, porque ella es de familia de circo. Es una familia dedicada a hacer ese ‘show’, que se llama el del alambre tenso. ¿Qué le pasó? Dice que no sabe, que ella estaba haciendo el acto normal y de repente sintió que se fue para un lado y perdió el conocimiento”, relató Raúl Gasca.

Acá, el momento de la caída de la trapecista:

Incidente durante el show de anoche en el Circo Hermanos Gasca. En medio de su presentación en la cuerda floja, una trapecista perdió el equilibrio y sufrió una caída accidental mientras el público de Cali presenciaba el espectáculo. El hecho quedó registrado en un video captado… pic.twitter.com/8dsySSKLBf — Entérate Cali – Noticias Cali (@EnterateCali) September 1, 2025

Luego del accidente, algunos comentarios en redes sociales cuestionaron las medidas de seguridad del circo. Frente a eso, Gasca fue enfático en señalar que el riesgo es parte esencial de ese tipo de espectáculos.

“Quiero que la gente sepa que así es el circo. He visto comentarios en redes sociales que dicen que por qué no hay más seguridad… El circo es así, el circo es riesgo. Yo tengo varias lesiones porque el circo no es fácil […]. La gente paga por ver cosas extraordinarias”, defendió.

Por último, Raúl Gasca también explicó que, aunque muchos de estos actos se hacen tradicionalmente sin ningún tipo de protección, ellos cuentan con medidas básicas de precaución:

“Ese acto normalmente lo hacen sin ninguna protección. Se suben a 8 o 10 metros de altura y caminan sin ni siquiera un colchón abajo. Nosotros ponemos un colchón de seguridad porque sabemos que puede pasar algo en cualquier momento. Pero si pasa un accidente, de eso se trata el circo. Siempre va a haber riesgo”, puntualizó.

Pese a la caída y el impacto que provocó entre los asistentes, la situación no pasó a mayores y la trapecista está en buen estado de salud. El Circo Hermanos Gasca continúa con sus funciones en Cali, recordando a los espectadores que cada acto circense implica un nivel de riesgo que hace parte de la esencia de este espectáculo tradicional.

