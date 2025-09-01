El uruguayo Luis Suárez estuvo en el centro de la riña desatada en la noche de este domingo luego de la derrota del Inter Miami 3-0 frente al Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, durante la cual pareció escupir a un miembro del cuerpo técnico rival.

Cuando los jugadores de Seattle comenzaban a festejar después del pitido final, el veterano delantero corrió hacia el mexicano Obed Vargas, centrocampista de los Sounders de 20 años, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo dando inicio a una trifulca que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El mediocampista español Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juegan en el Inter, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

Sin embargo, y luego de separarse de Vargas, las cámaras captaron a Suárez gritando y aparentemente escupiendo a un técnico asistente de Seattle.

Acá, el video de lo sucedido:

Yo creo que hoy se terminó la carrera de Luis Suárez como jugador. Seguramente la MLS lo dará de baja, pero esta vez fue muy bajo lo que hizo. pic.twitter.com/47C8mZJJub — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) September 1, 2025

El ariete charrúa, de 38 años, ha protagonizado numerosas controversias sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.

Defendiendo en 2011 el uniforme del Liverpool fue acusado por el francés Patrice Evra, defensor del Manchester United, de lanzarle insultos racistas, un caso por el que ‘el Pistolero’ fue sancionado ocho partidos.

También provocó escándalos con varios mordiscos a rivales, especialmente con el que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de 2014.

11 yıl önce bugün: 🔙 👀 Luis Suarez, Giorgio Chiellini'yi ısırdı. 🦷pic.twitter.com/u7236uLjJR — TRT Spor (@trtspor) June 24, 2025

Lionel Messi, capitán y líder del Inter, se mantuvo alejado de los enfrentamientos mientras era saludado por varios jugadores y el entrenador rival, Brian Schmetzer.

Javier Mascherano, entrenador de Miami, eludió comentar los incidentes ante la prensa, señalando que estaba demasiado alejado de la acción, pero apuntó que la conducta de sus jugadores pudo responder a alguna provocación previa.

“A nadie nos gusta que al final de un partido haya este tipo de acciones, pero si hay una reacción es porque tal vez haya habido una provocación”, señaló el argentino.

Al término de los incidentes, ambos equipos estuvieron presentes en la ceremonia de entrega del trofeo en el estadio Lumen Field de Seattle.

“Desafortunadamente, eso va a quitar algo de atención a una gran actuación de Seattle Sounders,” lamentó Schmetzer al ser preguntado por los agarrones.

