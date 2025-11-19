La gala preliminar de Miss Universo 2025 se celebra en Tailandia este miércoles 19 de noviembre, país donde las candidatas completan ya más de dos semanas de concentración.

Este segmento del certamen, uno de los más esperados cada año, es decisivo para la competencia, pues las aspirantes exhiben su presencia escénica en las categorías de traje de baño y vestido de noche.

Durante esta fase, las concursantes hacen ensayos intensivos con la organización para garantizar presentaciones impecables. Uno de los aspectos que más expectativa provoca entre el público es la elección del traje de gala: algunas candidatas optan por usar el mismo vestido en la final, mientras que otras prefieren cambiar de diseño, como hicieron en su momento las colombianas Paulina Vega, Andrea Tovar y Gabriela Tafur.

En este contexto, Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025, llega como una de las figuras más mencionadas y comentadas en las semanas previas al desfile. Su proceso de preparación en Bangkok ha despertado elogios entre expertos y seguidores del certamen por su porte, seguridad y desempeño en pasarela.

Miss Universe Colombia brilló en la gala de trajes típicos

Desde su llegada a territorio tailandés, Vanessa Pulgarín ha captado la atención internacional y se ha posicionado como una de las favoritas del público. Su seguridad frente a las cámaras, su pasarela y su propuesta social han sido ampliamente destacadas.

La emoción fue evidente durante la gala de traje artesanal del 18 de noviembre, uno de los momentos más vistosos del certamen. Vanessa sorprendió al salir con un traje artesanal dorado: un bikini adornado con elaboradas figuras inspiradas en el oro colombiano y en la tradición orfebre del país, un homenaje a prácticas que datan de épocas prehispánicas.

Su propuesta fue celebrada en redes sociales, donde recibió elogios por la forma en la que representó la riqueza cultural y artística de Colombia.

¿Cuándo es el concurso de Miss Universe 2025?

Con esta destacada participación, Vanessa Pulgarín continúa fortaleciendo su posición entre las candidatas más prometedoras de Miss Universo 2025, evento de belleza que se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre, aumentando las expectativas de los colombianos de cara a la gala preliminar y la noche final.

¿Cuándo es Miss Universo 2025 hora Colombia?

El concurso se transmitirá desde Tailandia este jueves 20 de noviembre, a las 8:00 p. m., a través del Canal RCN.

