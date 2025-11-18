El anuncio del nuevo sencillo de Karol G no solo desató emoción entre sus seguidores, sino también una ola de especulaciones sobre su vida sentimental. La intensidad de las palabras que la artista compartió en el adelanto del videoclip ha sido suficiente para encender rumores de un posible distanciamiento entre la cantante paisa y Feid, su pareja desde 2021.

(Vea también: Karol G contó (por fin) cómo inició su noviazgo con Feid: gesto coqueto le quitó la ‘Tusa’)

En redes sociales, los fans no tardaron en abrir el debate y analizar cada detalle del lanzamiento, intentando encontrar pistas sobre el estado actual de la relación.

La colombiana confirmó que el jueves 20 de noviembre presentará ‘Única‘, su nueva colaboración con el reconocido productor puertorriqueño Tainy. Este estreno marca un punto de giro en su carrera musical, pues deja atrás la etapa colorida y vibrante de ‘Tropicoqueta’ para dar paso a una propuesta más introspectiva, emocional y madura.

Para muchos, este cambio de tono musical podría estar reflejando un momento personal complejo en la vida de la artista.

Fue a través de sus redes sociales que Karol G compartió el adelanto del videoclip que acompaña el sencillo, un fragmento que rápidamente se volvió viral. En el video, la intérprete recita una frase cargada de nostalgia:

“Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. Y en ese silencio, después de amarnos, entendí que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre”.

Estas palabras, de fuerte carga emocional, fueron interpretadas por muchos como una referencia directa a una ruptura reciente.

A partir de ese momento, los usuarios de distintas plataformas comenzaron a preguntarse si Karol G y Feid habían terminado su relación. La ausencia del artista paisa en la más reciente presentación de Karol G durante los Grammy Latinos en Las Vegas no pasó desapercibida.

Para algunos, esto fue una señal clara de que algo podría estar pasando entre ellos. Además, una fotografía publicada por Verónica Giraldo, hermana de la cantante, también contribuyó a alimentar las sospechas. En la imagen, ambas aparecen en el borde de una piscina, en un ambiente silencioso y reflexivo, acompañadas por la sobrina de la artista.

El mensaje transmitía calma, pero también cierto aire de introspección que los seguidores interpretaron como una posible pista sobre un cambio en la vida romántica de ‘la Bichota’.

Mientras tanto, la reacción de los seguidores ante el anuncio de ‘Única‘ fue inmediata. Las publicaciones de Karol G en Instagram y otras plataformas acumularon miles de comentarios en cuestión de minutos. Mensajes como “Viene himno”, “no puedo esperar”, “se viene temazo” y “esta era será histórica”. “¿terminaron?”, reflejan la enorme expectativa que causa cada lanzamiento de la artista.

A pesar de las especulaciones, muchos fanáticos prefirieron enfocarse en la emoción por descubrir el sonido y la historia detrás de su nuevo trabajo musical.

Mientras llega la fecha de estreno, los fans siguen atentos, entre el entusiasmo por escuchar el nuevo sencillo y la incertidumbre por saber qué está pasando realmente entre Karol G y Feid. La música, como siempre, será la clave para entender lo que la artista tiene para contar en esta nueva etapa.

