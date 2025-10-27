El pequeño Iker, conocido en redes sociales como ‘El niño millonario’ y recordado por su participación en el tour Mañana será bonito de la cantante Karol G, atraviesa un profundo momento de tristeza luego de la muerte de su madre, Miriam Guadalupe Arizpe García.

Sigue a PULZO en Discover

La noticia fue confirmada el pasado 24 de octubre a través de la cuenta oficial de Instagram del menor, donde la familia compartió un sentido mensaje:

“Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día de hoy, 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso. Gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestros corazones ‘Mi Lupe’.”

(Lea también: Karol G modeló, cruzó pierna, movió caderas y cantó en el desfile de Victoria Secret: hizo historia)

La publicación conmocionó a los seguidores del niño de 11 años, quienes enviaron cientos de mensajes de apoyo y condolencias. Entre ellos, varias personalidades del entretenimiento que se unieron al dolor de la familia.

Miriam Guadalupe enfrentaba desde 2017 una enfermedad renal terminal, agravada por el sobrepeso, lo que le impidió ser candidata para un trasplante. En una entrevista concedida en 2022, se conoció que padecía riñones poliquísticos hereditarios y que su estado de salud era delicado. Aun así, su familia, originaria de Monterrey (México), mantenía un espíritu positivo y compartía su día a día a través de las redes sociales de Iker, quien incluso llegó a recibir apoyo económico y emocional de sus seguidores.

Iker dijo cómo fue trabajar con Karol G

Iker ganó popularidad internacional tras aparecer en uno de los videoclips del álbum Mañana será bonito de Karol G, donde interpretó un papel protagónico. Durante una entrevista, el pequeño recordó con emoción cómo fue trabajar con la artista:

“Fuimos a Colombia para grabar el video. Había niños de Venezuela, Colombia y yo fui el protagonista. Cuando conocí a Karol G, me abrazó, me dio besitos y me agarró los cachetes”, contó entre sonrisas.

(Vea también: Karol G impacta como portada de Vogue y destapa los retos detrás de crear ‘Tropicoqueta’)

La intérprete paisa, reconocida por su cercanía con sus fans, especialmente con los más jóvenes, aún no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de la madre de Iker, aunque sus seguidores esperan un mensaje de apoyo para el menor, con quien ha compartido momentos de cariño y admiración.

La historia de Iker y su madre ha tocado el corazón de miles de personas en Latinoamérica, quienes hoy acompañan al pequeño en su duelo, recordando la fortaleza y amor con los que Miriam enfrentó su enfermedad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.