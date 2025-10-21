Karol G continúa consolidando su posición como una de las artistas más influyentes de la música latina y ahora suma otro logro a su trayectoria: aparecer como portada de Vogue México y Latinoamérica.

Las imágenes de la sesión reflejan su fuerza tanto en la industria musical como en la moda, destacando un estilo que combina elegancia y personalidad, demostrando que la cantante no solo domina los escenarios, sino también las pasarelas y la estética visual.

En la entrevista exclusiva para la revista, Karol G habló sobre su más reciente proyecto, ‘Tropicoqueta’, un álbum que explora la riqueza de los géneros musicales latinoamericanos y que representa un hito en su carrera artística. La artista compartió detalles sobre los retos que enfrentó durante la creación del disco, las motivaciones que la impulsaron a innovar y su visión sobre el futuro de su música y proyectos personales.

La portada de Vogue México y Latinoamérica sorprendió a sus seguidores con una estética retro y elegante, mostrando a Karol G con una imagen más madura y sobria, diferente a la que los fanáticos han visto en los últimos años.

La canción más retadora de Karol G en el álbum Tropicoqueta

Durante la entrevista, la artista reveló cuál fue la canción más desafiante de todo el álbum. Ante la pregunta: “¿Qué género te resultó más retador?”, Karol G respondió sin titubear: “Ese hombre es malo. Esa fue la canción más difícil de lograr”, respondió a Vogue.

La cantante explicó que la inspiración para esta canción provino de Juan Gabriel y su emblemática presentación en Bellas Artes, donde combinó sinfónica y mariachi:

“Era un sueño para mí lograr un proyecto como ese. Lo hicimos en vivo y en directo con los instrumentos en Guadalajara. Fue una locura. Sentí que me había realizado como artista”, aseguró.

Karol G destacó que ‘Ese hombre es malo’ representa un momento mágico dentro del álbum y compartió su deseo de interpretarla en vivo en escenarios importantes o durante premiaciones, para transmitir toda la emoción que sintió durante la grabación:

“Para mí, cerrar el momento mágico de esa canción sería en vivo cantarla en algunos premios o cantarla en directo. Sería maravilloso”.

Además, la cantante resaltó cómo este tipo de proyectos refleja su compromiso con la música latina y su intención de rendir homenaje a sus raíces, mezclando géneros, ritmos y sonidos que conectan con distintos públicos. La fusión de mariachi, instrumentos en vivo y arreglos sinfónicos evidencia la ambición artística de Karol G y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

Con esta portada y la revelación de los desafíos detrás de ‘Tropicoqueta‘, Karol G confirma que su evolución va más allá de la música: es un proceso integral que abarca estilo, creatividad y expresión personal. La artista continúa sorprendiendo a sus fanáticos y la crítica, consolidando su legado como una de las voces más innovadoras y versátiles de la industria musical latina.

