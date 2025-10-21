El presentador y cantante Orlando Liñán decidió romper el silencio sobre los rumores que circularon en redes sociales acerca de una supuesta pelea con el humorista ‘Luchito’, quien hace unos meses anunció su salida del programa ‘Buen día, Colombia’, del canal RCN. Durante una entrevista con Tropicana, Liñán aclaró de una vez por todas lo que realmente sucedió entre ambos.

El humorista se despidió de ‘Buen día, Colombia‘ el pasado 3 de enero de 2025, fecha en la que se despedió oficialmente de sus compañeros y de los televidentes que lo han acompañado día a día. A partir del 7 de enero, debutó en Canal 1 y volvió a Tropicana, donde comenzó una nueva etapa laboral.

Aunque en un principio se dijo que su salida del programa obedecía a motivos personales y a la llegada de nuevos proyectos, los rumores sobre un posible conflicto con Orlando Liñán comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales. Algunos internautas especularon que entre ambos habrían surgido diferencias durante las grabaciones o desacuerdos por el formato del programa.

Orlando Liñán aclaró si hay conflicto con ‘Luchito’

Ante esta ola de comentarios, Liñán decidió hablar con total sinceridad. En declaraciones a Tropicana, el presentador aseguró que jamás existió un pleito ni un malentendido con su colega.

“Lo que sé es que ‘Luchito’ engranó muy bien con nosotros. En muy poco tiempo hicimos una familia, y eso sí nos hace falta. Nunca hubo conflicto”, expresó el actor, recordado por interpretar a Diomedes Díaz en la exitosa novela del Canal RCN.

Liñán también bromeó sobre el motivo real detrás del cambio de su compañero, destacando su talento y la cantidad de compromisos profesionales que tiene.

“Lo que pasa es que ese tipo tiene más puestos que un Transmilenio, ya no podía estar allá”, comentó entre risas, dejando claro que la relación entre ellos es de amistad y respeto mutuo.

Por su parte, ‘Luchito’ también se pronunció para agradecer la experiencia vivida en el programa y la cercanía con sus compañeros. “Hicimos un equipo muy bonito con Ana Karina y Orlando, como hermanos. Me llevo los mejores recuerdos y mucho aprendizaje”, dijo el humorista, confirmando que su salida se debe únicamente a nuevas oportunidades laborales.

La noticia de su despedida ha causado mensajes de apoyo de los televidentes, quienes destacan su talento y el aporte que hizo al formato durante su paso por el matutino. Mientras tanto, Orlando Liñán continúa enfocado en sus proyectos musicales y televisivos, y no descarta volver a compartir pantalla con su amigo en el futuro.

Con estas declaraciones, queda claro que entre ambos no existió ningún tipo de conflicto, sino una amistad sólida que trascendió las cámaras. Tanto Orlando Liñán como ‘Luchito’ se despidieron de ‘Buen día, Colombia‘ con gratitud, dejando la puerta abierta para futuros reencuentros en la televisión colombiana.

