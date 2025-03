Orlando Liñán enfrentó miles de comentarios negativos hace varios años debido a su separación de ‘Tita’ Contreras. La pareja era considerada una de las más estables de la farándula nacional, por lo que la noticia de que su romance llegaba a su fin tomó a muchos por sorpresa.

Las declaraciones de Contreras daban a entender que todo se detonó luego de una infidelidad cometida por el famoso. Eso sí, dejó claro que no se trató de una persona reconocida del medio, ni tampoco algo más allá de un encuentro furtivo.

¿Por qué exesposa de Orlando Liñán lo dejó?

“Sé que su relación con la otra no era algo formal con otra persona, solo tuvo una aventura. Pero se dejó pillar. Yo le decía que hiciera las cosas bien hechas, porque donde yo descubriera algo se acababa todo. En 8 años nunca vi mensajes raros, ni llamadas sospechosas, pero ese día sí las encontré. Mujer, cuando en tu casa te digan que estás loca, no es que estés loca, es que tienes un sexto sentido”, afirmó la mujer para ‘Lo sé todo’.

Fue suficiente para que la relación de años llegara a su fin. La mujer, que tenía un tatuaje con el nombre del cantante, se sometió a un procedimiento para borrar cada recuerdo de él.

Pasó el tiempo y ‘Tita’ logró rehacer su vida de manera más rápida, conoció a Juan Sebastián, un empresario y entrenador personal latino radicado en Estados Unidos desde hace varios años.

Qué respondió Orlando Liñán sobre ‘Tita’ Contreras

Luego de tantos años compartiendo con Liñán y el dolor que dicha traición amorosa le trajo a ella, su relación actual es completamente diferente. No solo tienen negocios y cuestiones de trabajo, sino también manejan una relación cordial.

Después del matrimonio formal de Contreras, seguidores quisieron preguntarle al presentador sobre lo que pensaba, lo que contestó en video: “Emoción. Bueno, más que emoción, alegría. A mí me gusta que le vaya a todo el mundo bien. Hubo una llamada que ella me hizo el día del matrimonio. Me saludo, me dijo que se había casado y yo le desee lo mejor y lo hago de todo corazón porque la quiero muchísimo, quiero que le vaya muy bien en su matrimonio, que tenga hijos. Me invitó formal que conociera y yo le dije que sí, que iba”.

Posterior a eso, compartió la foto de la videollamada en la que su expareja le dejaba un mensaje: “Tú y yo no somos enemigos. Sé feliz. Gracias por tus buenos deseos, te quiero”.

Por supuesto, las declaraciones del famoso causaron reacciones en Internet y muchos aplaudieron la madurez con la que afronta la situación:

“Ajá, pero el man, ¿para qué tiene que confirmar que la vieja lo llamó?, ¿Quién le preguntó? No le bastaba con decir que le da alegría ver que su ex es feliz. ¿Tanta habladuría para qué?”, “se casó, pero aún se aman“, “¿pero cuál ex?, ¿la que lo dejó por serle infiel?, pues si es ella qué bueno, que esté con alguien que la haga muy feliz”.

Por ahora, ellos siguen manteniendo una relación estable por cuestiones de trabajo, ya que ella sigue manejando algunas agendas del también actor. Por ahora, dejó claro que los dos famosos tienen una excelente relación y que, seguramente, dentro de poco tiempo, él conocerá al actual esposo de su ex.

