Piter Albeiro vive hace años en Estados Unidos y ha diversificado sus negocios en la ciudad de Miami con negocios como la renta de carros.s. Sin embargo, a la hora de innovar, enfrentó dificultades con una famosa marca.

Durante su participación en el pódcast ‘Hablando miércoles’, Piter Albeiro detalló cómo decidió agregar diez vehículos Tesla a su oferta de alquiler de carros, esperando que esto representara un avance significativo para su empresa.

“Hice un negocio con una gente que representaba a Tesla, compuesto por diez“, explicó el empresario. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y describieron la experiencia como no rentable. Afortunadamente, señaló que su contrato con Tesla fue solo un tiempo corto: “Casi que no aguanto los seis meses”.



Una de las principales razones del resultado insatisfactorio fue la naturaleza altamente tecnológica de los Tesla, lo que, según Albeiro, los convierte en vehículos no adecuados para turismo, teniendo en cuenta que el carro limita acciones tan simples como comer dentro del vehículo.

Esta característica, combinada con la escasez de puntos de carga disponibles y la necesidad de mantener la batería por encima del 20 % para evitar daños, causó múltiples quejas de los clientes que los alquilaban por solo unas horas.

El humorista también compartió que varios incidentes implicaron tener que enviar una grúa para autos que quedaban demasiado descargados, lo que agregó una capa adicional de complicaciones y costos a la operación de su negocio de alquiler de vehículos.

A pesar de la popularidad y la creciente adaptación de los autos eléctricos, aún existen barreras significativas para su integración plena en ciertos mercados y sectores. Aunque esta experiencia con Tesla no resultó como él esperaba, sigue adelante con sus diversos proyectos empresariales en Estados Unidos.

