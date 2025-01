Piter Albeiro, o Alejandro Leiva, como es su nombre real, hace parte de los comediantes en Colombia más reconocidos y aunque ha hecho reír por décadas a miles de ciudadanos, su vida no siempre ha estado llena de carcajadas, pues en una reciente entrevista contó que ha pasado por depresión.

El también actor es el invitado especial del programa ‘Desnúdate con Eva’ más reciente y en este espacio contó que sus pensamientos negativos han llegado a escalar a tal punto de pensar en quitarse la vida.

“En 2017 empecé a sentir que mi vida era una mi**da, era horrible. O sea, yo no era para nada feliz. Recogíamos cualquier cantidad de dinero, vendía presentaciones miércoles, jueves, viernes, sábado y a veces domingo doble función. Me levantaba pensando en un hotel ‘¿En dónde estoy? ¿qué país es este?'”, narró para Eva Rey.

Entonces, producto de tanto trabajo, él señaló que ya no quería saber nada de teatro ni de trabajo, por lo que decidió tomarse un año sabático, porque quería retirarse.

Rey lo interrogó indagando si alguna vez había pensado en tomar ayuda psicológica, a lo que él respondió que no, pero sí acotó que pensó en la muerte como una opción.

“Sí. No digo que es normal. He tenido crisis, por ejemplo, en 2020, plena pandemia, muere mi papá y no puedo venir a darle un abrazo a mi hermana. En ese mismo momento, cerrado el aeropuerto, mi empresa de renta de carros desbaratada totalmente, entonces en ese momento dices: ‘No quiero que la vida me quede grande'”, agregó.

¿Qué hace Piter Albeiro?

El colombiano es comediante y empresario, además de papá y esposo de Isabel Brazón, de la cual hasta la actualidad se conoce muy poco. Hace ‘shows’ de comedia y gestiona sus negocios: una empresa de renta de carros, una de renta de yates en Miami y sus restaurantes en Colombia y Estados Unidos.

