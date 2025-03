En medio de la contienda política por la presidencia de la república, el excongresista bogotano David Luna protagonizó un cruce de mensajes con el humorista Piter Albeiro en la red social X, antes Twitter.

Piter Albeiro crítico a David Luna y le dice que es de los mismos

Todo comenzó cuando el comediante, criado en Bucaramanga, lanzó una crítica directa a Luna, acusándolo de ser un opositor de fachada y de estar al servicio de políticos y empresarios del país.

A través de un trino, Piter Albeiro ironizó sobre la postura del excongresista, señalando que no era creíble su papel como opositor al gobierno actual. “David, a nadie engaña usted como ‘opositor’. Lo vimos en el matrimonio de los Santos bebiendo con Roy y con los mismos que hoy critica. No nos engaña, usted es Santos y Santos es Petro, y todos son lo mismo”, escribió el humorista, causando un gran revuelo en redes sociales.

David Luna le respondió a Piter Albeiro por su crítica

Dos días después, David Luna decidió responder con un mensaje en el que aclaró su postura y defendió su independencia política.

“Piter Albeiro, mi hermano, un saludo desde Medellín. Quiero agradecerle el comentario que me hizo. Al respecto, con afecto y mucha firmeza le digo lo siguiente: yo no soy propiedad de ningún político ni de ningún empresario”, expresó el excongresista en su respuesta. Luna también recordó su trayectoria y la relación que ha tenido con distintas figuras políticas del país.

Piter, un saludo. Gracias por la crítica, al respecto, le contesto: yo no soy propiedad de ningún político ni de ningún empresario. Espero que pregunte sobre mí y me conozca antes de juzgarme, acá le cuento un poco: Un abrazo! https://t.co/vPPvhn8TUU pic.twitter.com/jjq5hEMyd2 — David Luna (@lunadavid) March 18, 2025

“Me siento honrado y agradecido de haber trabajado con líderes como Enrique Peñalosa, Rafael Pardo, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras. En alguna ocasión, incluso voté por Álvaro Uribe. Pero ellos son ellos y yo soy yo. No soy propiedad de ninguno. Tengo mis propias convicciones, mis propias posiciones y, sobre todo, mis propias propuestas”, enfatizó.

El excongresista también aprovechó para reiterar su postura frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. “Desde el primer día dije que haría oposición, pero no daño. No voy a hacer equipo ni con Petro, ni con Claudia López, ni con ninguno de sus aliados”, afirmó con contundencia.

Finalmente, Luna se refirió a la polémica en torno a su asistencia al matrimonio de un amigo, evento que fue utilizado como argumento en su contra. “Por supuesto que me invitaron y, si me vuelven a invitar, volvería a ir. Eso no me hace amigo de todos los asistentes”, concluyó.

Con este intercambio, el debate sobre la independencia política de Luna quedó abierto, causando múltiples reacciones en redes sociales.

