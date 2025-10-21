El caso judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez tiene un capítulo decisivo este martes 21 de octubre con la lectura del fallo de segunda instancia a cargo del Tribunal Superior de Bogotá.

(Vea también: A Uribe le embolatarían candidatura al Senado: le abrieron indagación y suma nuevo problema)

En la primera instancia, a comienzos de agosto de 2025, Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal, lo que permite inferir que el fallo de esta nueva audiencia podría marcar un hito en la historia judicial colombiana. Nunca antes un expresidente había sido juzgado por la justicia ordinaria en el país.

Se espera que el Tribunal Superior de Bogotá emita este 21 de octubre de 2025 su decisión definitiva, donde determinará si confirma, modifica o revoca la condena.

El fallo tiene también un impacto político considerable, pues llega en medio de la precampaña para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Pese a su situación judicial, Uribe mantiene un perfil político activo, evitando referirse directamente a la decisión de la corte y enfocándose en los temas nacionales e internacionales.

Siga acá la transmisión en vivo:

