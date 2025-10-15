El próximo martes 21 de octubre de 2025, un hito histórico podría marcar la política y la justicia colombiana. El Tribunal Superior de Bogotá realizará la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia en el sonado caso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno, espera con renovadas expectativas el pronunciamiento del Tribunal.

El caso, que vio sus raíces en 2018, ha generado un claro impacto tanto mediático como político. Uribe fue señalado por presunta manipulación de testigos, un embrollo legal que lo implicaría con la creación del polémico grupo paramilitar conocido como el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Si bien la defensa del exmandatario, encabezada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, cuestionó la actuación de la jueza Sandra Liliana Heredia, este 21 de octubre se conocerá la decisión de la sala de decisión penal número 19. La defensa ha argumentado posible influencia o incentivos para testimonios sesgados, y la objeción de la sentencia tendrá una crucial rectificación o ratificación en días recientes.

A pesar de la presión y las repercusiones políticas del fallo, Uribe mantuvo su inocencia durante todo el proceso. Su relevancia política y su liderazgo en Centro Democrático mantiene en vilo a Colombia ante los posibles desenlaces que podrían suceder luego de la lectura del fallo.

Es crucial recordar que el fallo del Tribunal no es definitivo. Las partes podrán presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema y ésta tendría hasta cinco años para emitir el fallo definitivo.

