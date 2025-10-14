Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, fue capturado y procesado por los delitos de tortura y secuestro. Esto, por hechos ocurridos el 8 de marzo de 2023 en la finca de su hija en Rionegro, Antioquia.

Según el expediente del caso, Rendón habría ordenado en ese entonces la retención y agresión de dos trabajadores, acusándolos del robo de una caja fuerte con más de 1.000 millones de pesos.

Durante el procedimiento policial, los agentes de la estación de Llanogrande encontraron a las víctimas con signos de tortura y heridas visibles.

Recientemente, se conocieron detalles inéditos de esos hechos ocurridos hace 2 años. Se supo que ante la superioridad numérica y el armamento de los presuntos agresores, los patrulleros que rescataron a los trabajadores solicitaron apoyo al esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, cuya finca es vecina a la de la artista, detalla Semana.

Los escoltas del exmandatario, junto con personal del Goes (Grupos de Operaciones Especiales de la Policía Nacional), ingresaron al predio atravesando la cerca y lograron rescatar a los trabajadores y capturar a los implicados.

Los presuntos responsables afirmaron pertenecer al esquema de seguridad de Greeicy Rendón y su esposo, Mike Bahía, aunque las víctimas desmintieron esa versión, añade esa revista.

La Fiscalía presentó pruebas que vinculan directamente a Luis Alberto Rendón como determinador del secuestro y las torturas. Un juez le concedió detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial en su contra.

