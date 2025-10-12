El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas en Medellín y aprovechó el momento para pronunciarse sobre el deterioro del sistema de salud en el país. En un video difundido en sus redes sociales, el líder del Centro Democrático expresó su agradecimiento al personal médico y al mismo tiempo su preocupación por la situación del sector.

“Estoy tan agradecido de Dios y este equipo humano, me han hecho unas intervenciones quirúrgicas, y preocupado porque el deterioro de la salud puede afectar estos servicios y ya muchos compatriotas los tienen afectados”, dijo el exmandatario.

Las cirugías se llevaron a cabo en las instalaciones de IQ Interquirófanos, en el sector de El Poblado. El exmandatario ingresó el jueves al mediodía y fue dado de alta el sábado hacia las 11:00 de la mañana. Actualmente, se encuentra en recuperación en su residencia en Llanogrande, Antioquia.

Agradecido con este gran equipo humano de IQ Interquirófanos de Medellín, donde me practicaron dos cirugías. Muy triste porque hoy muchos compatriotas han perdido estos servicios por la quiebra gubernamental de la salud, sistema que tenemos que recuperar, y mejorado. pic.twitter.com/2HA1Lmf6i3 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 11, 2025

Aunque no se revelaron detalles médicos específicos, allegados al expresidente aseguraron que su estado de salud es estable. En su cuenta de X (antes Twitter), Uribe reiteró su gratitud con los médicos que lo atendieron, pero insistió en que la situación de la salud pública es crítica. “Muy triste porque hoy muchos compatriotas han perdido estos servicios por la quiebra gubernamental de la salud, sistema que tenemos que recuperar y mejorar”, publicó.

Pese a su reciente hospitalización, Uribe ha mantenido su actividad en redes sociales, opinando sobre diversos temas de actualidad. En uno de sus trinos, celebró el reconocimiento de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz, señalando: “Con la felicidad del premio a María Corina, que debe repetirse el año entrante con el premio al presidente Trump, no hay fake nobels”.

Además, el exmandatario enfrenta un nuevo episodio judicial luego de que el Juzgado Tercero Penal de Medellín pidiera investigarlo por los asesinatos de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza. Uribe rechazó los señalamientos, calificándolos de persecución política. “Qué rabia política en fallos contra mí”, expresó.

