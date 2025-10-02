El exmandatario usó esa red social para dejar un mensaje de recuerdo hacia Uribe Turbay, quien para muchos era su favorito personal dentro de las precandidaturas del Centro Democrático.

“Hace mucha falta. Recordemos su capacidad organizativa para llegar a una gran coalición democrática que gane para salir del neocomunismo”, apuntó Uribe Vélez en esa plataforma.

Esta es la foto:

Acompañando el texto, Uribe Vélez posteó una foto en la que aparece él junto a Uribe Turbay en lo que parecía ser un conversatorio al frente de un público.

Tras el asesinato del senador y precandidato presidencial, su padre, Miguel Uribe Londoño, fue designado por el partido Centro Democrático como precandidato presidencial.

La decisión, respaldada por la familia del político asesinado, busca dar continuidad al legado político del joven dirigente, uno de los principales opositores al gobierno de Gustavo Petro. El crimen de Uribe Turbay, de 39 años, conmocionó profundamente al país, ya que Colombia no registraba el asesinato de un aspirante presidencial desde hace tres décadas, época marcada por la violencia de los carteles de la droga y los magnicidios que golpearon a la democracia.

Este hecho reavivó el temor por la seguridad de los líderes políticos en el actual proceso electoral de 2026. El Centro Democrático afirmó que la candidatura de Uribe Londoño no solo simboliza la defensa de las ideas de su hijo, sino también un acto de resistencia frente a la violencia política que amenaza la participación democrática.

La familia del fallecido se mostró unida en la decisión, subrayando que se trata de honrar su memoria y mantener en pie su lucha política en un momento clave para la oposición.

Álvaro Uribe criticó duramente a Gustavo Petro

Álvaro Uribe volvió a pronunciarse en contra del presidente Gustavo Petro en el marco del inicio de la campaña presidencial de 2026. El exmandatario pidió a los colombianos “hacer todo el esfuerzo” para derrotar ampliamente a Petro en las próximas elecciones, al tiempo que lo acusó de basar sus discursos en “chismes” que ponen en riesgo a la oposición.

Según Uribe, el presidente oculta la violencia que afecta a líderes políticos y jóvenes, mientras lanza señalamientos que podrían incitar ataques contra opositores. En particular, Uribe rechazó los comentarios de Petro hacia la senadora y precandidata Paloma Valencia, argumentando que esos ataques pueden incentivar a delincuentes a atentar contra ella, recordando el reciente asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay en Bogotá.

El Centro Democrático respaldó a sus líderes y exigió a Petro cesar lo que consideran ataques infundados, advirtiendo que cualquier daño a Valencia sería responsabilidad del jefe de Estado. La colectividad insistió en que la seguridad del país atraviesa una crisis grave y criticó la inacción del gobierno.

Por su parte, Valencia acusó al presidente de señalarla con odio y de poner en riesgo su vida y la de la oposición. A estos temores se sumó el atentado contra el dirigente Luis Naranjo en Arauca, que alimentó la preocupación de la oposición de cara a la contienda de 2026.

