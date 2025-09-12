La campaña del Centro Democrático y de Miguel Uribe, padre del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, recibió un nuevo respaldo.

María Claudia Tarazona, viuda del dirigente asesinado, anunció que acompañará de manera activa las actividades políticas de su suegro, con quien comparte la bandera de trabajar por la seguridad del país.

El anuncio lo hizo durante un encuentro con familiares y allegados, en el que también se conmemoró el primer mes del asesinato de Uribe Turbay. En su intervención, María Claudia aseguró que su decisión no se limita a un acto simbólico, sino a un compromiso de fondo para apoyar la campaña y mantener vivo el legado de su esposo.

“Papá Miguel cuenta con todo mi respaldo en este camino por recuperar la seguridad en Colombia”, expresó.

Con esta declaración, Tarazona se perfila como una presencia constante en la agenda política del Centro Democrático, acompañando a Miguel Uribe en distintos eventos públicos y consolidando la imagen de una familia unida en torno al mismo propósito.

