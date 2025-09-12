Visiblemente afectada, pero con la valentía que la caracteriza desde que atentaron contra la vida de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona volvió al parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, y reveló algunos detalles inéditos y que se dieron previo al ataque.

De blanco, con un rosario en sus manos y con la fe intacta, la viuda de Uribe Turbay recordó cuáles fueron las palabras que él les dijo antes de salir de su casa, ese 7 de junio, cuando fue víctima del atentado en esa zona de la capital.

“El 7 de junio, Miguel se despidió diciendo: ‘Nos vemos más tarde, vamos a comernos una pizza’. Ni mis hijos, ni él mismo, ni yo nos imaginamos que nunca más, nunca más lo íbamos a volver a ver. Nunca más iba a volver a abrazar a su papá y a Delia, quien fue su madre. Nunca más Alejandro (su pequeño hijo) iba a volver a jugar con él”, recordó María Claudia.

La esposa del senador también enfatizó en que, junto con su familia, no quieren que esa zona del parque El Golfito sea recordada como un espacio sórdido, de muerte, sino de vida.

“Queremos reivindicar este lugar, que este lugar no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel, que este sea el lugar donde lo recordemos más vivo que nunca”, aseguró María Claudia Tarazona en el evento público al que asistieron medios y algunas personas cercanas al senador asesinado.

Esposa de Miguel Uribe regresó a Colombia

Inicialmente se pensó que María Claudia Tarazona estaría lejos de Colombia por un tiempo. Sin embargo, su presencia en el país llamó mucho la atención este jueves y con un objetivo: honrar la memoria de su esposo y visitar los lugares que, desde ahora, son simbólicos para ella y su familia.

Además del parque en el que atentaron contra su esposo, la viuda de Miguel Uribe visitó este jueves su tumba en el cementerio Central.

Así mismo, se reunió con varias personas cercanas a la familia y asistió a un almuerzo privado en el Country Club de Bogotá, un espacio muy exclusivo. Sobre las 6 p.m., además, la abogada asistirá a una misa en memoria de Miguel, en el norte de la ciudad; ese templo es muy visitado por la familia, entre otras cosas, por su serenidad.

