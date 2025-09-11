El presidente Gustavo Petro volvió a mencionar la posibilidad de impulsar un proceso constituyente en Colombia, esta vez con una declaración directa: “Vamos por el poder constituyente en el año 2026”, aseguró a través de su cuenta de X.

Con un video en el que aparecen militares, ciudadanos, letreros alusivos a las reformas sociales y en las que se ve al mandatario con la bandera de la libertad o muerte, Gustavo Petro dejó claro que el próximo año le apostará a esta propuesta, eso sí, fiel a su simbolismo.

(Vea también: Petro dice que asesinos de Miguel Uribe estarían en Europa, con explosiva respuesta al Parlamento)

El mandatario ya se ha referido en varias ocasiones a la “necesidad” de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, argumentando que el actual modelo institucional limita las reformas estructurales que propone su gobierno.

Lee También

A pesar de la polémica que suele despertar el tema, Petro ha sido enfático en que una eventual constituyente no tendría como objetivo la reelección presidencial, un tema especialmente sensible que sus detractores señalan, sería algo en lo que insistiría el primer mandatario.

(Vea también: Petro le metió susto al Canal 1 en Colombia y lo sentenció: “Llegó al final el contrato”)

Cabe mencionar que la propuesta del presidente, si bien enfrenta una mayoría de oposición, desde su partido Colombia Humana ya han dejado claro un respaldo a esta convocatoria.

Vamos por el poder constituyente en el año 2026 pic.twitter.com/q4sJaVGvjZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2025

En días pasados, Gustavo Bolívar, quien se mantiene como precandidato presidencial, insistió en que Colombia Humana (y en caso de que se unifique el Pacto Histórico con otros partidos) respaldaría una eventual constituyente de Petro.

Lee También

Gustavo Petro habla de reelección

En un discurso desde Timbío, Cauca, el presidente también se refirió a la reelección y a la constituyente.

Sobre su posible continuación, el mandatario expresó: “La reelección es de un proyecto político del cambio, cualquiera que sea candidato o candidata es para reelegir este programa y mejorarlo, porque ya hemos conseguido cosas, hay que conseguir otras cosas, cada vez más”.

(Vea también: Gobierno retrocede y reforma tributaria ya no iría por $ 26 billones, sino por $ 16 billones)

Además, agregó: “Reelegir es el proyecto, reelegir es el gobierno del cambio, Petro estará ahí. Lo que necesitamos si se va Petro de la Presidencia o los alcaldes, es que el pueblo permanezca”, redondeó su idea el jefe de Estado.

Sobre la constituyente, el presidente había mencionado: “Cada vez que hablo de la necesaria constituyente, sacan a relucir la reelección. Bueno, ya no hay tiempo de reelección, así que saco el tema de nuevo: para Colombia es de absoluta pertinencia una reforma constitucional en varios temas: las reformas sociales, la adaptación al cambio climático, la garantía de los derechos de las gentes, la reforma a la justicia para que cese la impunidad”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.