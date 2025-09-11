El mandatario avivó la controversia en torno a Canal 1 al insistir, a través de un mensaje en X, en la necesidad de abrir una licitación para su concesión, afirmando que “llegó al final el contrato” y que “es la ley”.
(Lea también: Petro dio orden con Canal Uno y preocupó a muchos; ¿se acaba ese medio de comunicación?)
Esta declaración llega en medio de una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no notificada, lo que ha desatado acusaciones de “persecución” por parte del concesionario Plural Comunicaciones.
Llegó al final el contrato de canal 1 , hay que proceder a la licitación, es la ley. https://t.co/sWQnh2TNvdLee También
Petro saca a general de las fuerzas militares por sospechas de vínculos con narcos Quiénes eran los disidentes abatidos en Antioquia: aparecieron las fotos Caen disidentes señalados de atacar helicóptero de Policía en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos Abogado de la familia de Valeria Afanador habló de supuesta póliza y sorprendió con respuesta
— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2025
Petro, por su parte, defiende que el canal debe ser un espacio para “las juventudes, el arte y la cultura”, libre de la influencia de grandes grupos económicos.
En su publicación en X, Petro afirmó: “Llegó al final el contrato de Canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”. Sin embargo, Plural Comunicaciones, que opera el canal, sostiene que la concesión está vigente hasta 2037, no hasta 2027 como asegura el presidente.
Petro propone transformar Canal 1 en un medio enfocado en contenidos culturales y juveniles, alejado de lo que califica como el control de “grandes grupos económicos”.
Investigación de la SIC a Canal 1
La SIC anunció el miércoles 11 de septiembre una investigación contra Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no reportada, que habría permitido a la emisora controlar aspectos clave como la programación y la pauta publicitaria del canal.
Según la entidad, los contratos firmados entre ambas compañías, que involucran a directivos de alto nivel, constituyen una práctica restrictiva de la competencia. La investigación comenzó con visitas administrativas y recolección de evidencia, y podría derivar en sanciones económicas o la reversión de los acuerdos.
Plural Comunicaciones rechazó los cargos, asegurando que notificó los acuerdos en septiembre de 2024 y que no superan el 20% de participación en el mercado, lo que no requeriría autorización previa.
En un comunicado, la empresa calificó la investigación como un “grave atentado contra la libertad de prensa” y una “persecución sistemática” del Gobierno Petro.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO