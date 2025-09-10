El desarrollo de la ofensiva contra las disidencias de las Farc en Antioquia dejó este martes un nuevo capítulo: se conocieron las imágenes de dos de los cuatro hombres que fueron neutralizados por la Policía en la vereda El Manzanillo, municipio de Campamento, zona montañosa del norte del departamento.
El general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía, confirmó desde Estados Unidos que la operación fue ejecutada con apoyo de inteligencia y tropas en tierra. En el sitio, además de los cuerpos de los disidentes, se incautó material de guerra, explosivos y elementos de intendencia que estaban en poder del grupo criminal.
!𝗖𝗔𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗢𝗦 𝗔𝗦𝗘𝗦𝗜𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝟭𝟯 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜́𝗔𝗦! En la vereda El Manzanillo, del municipio de Campamento (Antioquia), la @PoliciaColombia abatió a cuatro integrantes de la estructura 36 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de…Lee También
— Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 11, 2025
La vereda El Manzanillo, escenario del enfrentamiento, ha sido señalada por las autoridades como uno de los corredores estratégicos para las disidencias en el norte de Antioquia, punto clave para el tránsito de armas y narcóticos hacia otras regiones del Magdalena Medio.
