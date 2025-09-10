El desarrollo de la ofensiva contra las disidencias de las Farc en Antioquia dejó este martes un nuevo capítulo: se conocieron las imágenes de dos de los cuatro hombres que fueron neutralizados por la Policía en la vereda El Manzanillo, municipio de Campamento, zona montañosa del norte del departamento.

(Vea también: Caen disidentes señalados de atacar helicóptero de Policía en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos) Las fotografías, tomadas antes de su muerte, corresponden a integrantes del ‘Bloque Magdalena Medio’ bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Entre los abatidos están alias ‘Román’, cabecilla de comisión, y alias ‘Guillermino’ o ‘Zarco’, explosivista señalado de preparar el campo minado que en Amalfí cobró la vida de 13 uniformados de la Policía Nacional, cuando un helicóptero fue alcanzado por la carga.

El general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía, confirmó desde Estados Unidos que la operación fue ejecutada con apoyo de inteligencia y tropas en tierra. En el sitio, además de los cuerpos de los disidentes, se incautó material de guerra, explosivos y elementos de intendencia que estaban en poder del grupo criminal.

La vereda El Manzanillo, escenario del enfrentamiento, ha sido señalada por las autoridades como uno de los corredores estratégicos para las disidencias en el norte de Antioquia, punto clave para el tránsito de armas y narcóticos hacia otras regiones del Magdalena Medio.

