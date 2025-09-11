En un acto cargado de simbolismo y dolor, María Claudia Tarazona, viuda del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, volvió al país para encabezar una serie de homenajes que marcan el primer mes de su trágica partida.

La abogada, quien se había mantenido alejada de los reflectores luego del fallecimiento del político, regresó a Bogotá con el propósito de honrar la memoria de su esposo en los mismos lugares que marcaron su vida y su muerte.

Así lo compartió la periodista Darcy Quinn, quien compartió una imagen con el itinerario detallado de los actos en los que estará Tarazona.

El programa de conmemoración, diseñado por la familia Tarazona-Uribe, inicia este jueves 11 de septiembre a las 9:00 de la mañana en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Fontibón, el sitio exacto donde ocurrió el atentado contra Uribe Turbay el 7 de junio.

La visita al parque El Golfito no es solo un retorno al lugar del crimen, sino un gesto de resistencia y cierre simbólico.

Según la imagen compartida por Quinn —un elegante diseño en tonos crema con marcos florales y tipografía serif, titulado “En memoria de Miguel Uribe Turbay”—, posteriormente visitará el cementerio central de Bogotá, donde reposan los restos del político.

Acto seguido, a la 1:00 de la tarde, se hará un almuerzo privado en el Country Club de Bogotá, un espacio exclusivo que evoca los círculos sociales y políticos en los que Uribe Turbay se movía con soltura.

Finalmente, a las 6:00 de la tarde, culminará con una misa en la Parroquia Nuestra Señora de Torcoroma, en el norte de la ciudad, un templo conocido por su serenidad y que representa el lado espiritual de la familia.

Cabe recordar que Tarazona, luego del funeral de su esposo el 13 de agosto, se exilió temporalmente en el extranjero con sus hijos para procesar el duelo.

¿Quién fue Miguel Uribe Turbay?

Era un político nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y de la filántropa Nydia Quintero de Balcázar —fundadora de la Fundación Solidaridad por Colombia—, e hijo de la icónica periodista Diana Turbay, Uribe.

Formado como abogado en la Universidad de los Andes, con maestrías en Políticas Públicas de la misma institución y en Administración Pública de Harvard, Uribe Turbay irrumpió en la escena pública en 2012, a los 26 años, como concejal de Bogotá por el Partido Liberal.

Presidió el Concejo en 2014 y fue reconocido como uno de los mejores ediles por el programa “Concejo Cómo Vamos”. En 2016, bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa, asumió como Secretario de Gobierno, cargo desde el que defendió políticas de seguridad y movilidad urbana, aunque criticó abiertamente al entonces alcalde Gustavo Petro por el colapso en la recolección de basuras y programas sociales ineficientes.

Su salto al Senado en 2022 fue meteórico: invitado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez como cabeza de lista del Centro Democrático, obtuvo 226.922 votos, convirtiéndose en el más votado del país bajo la premisa “Primero Colombia”.

El 7 de junio, en pleno auge de su precampaña presidencial para las elecciones de 2026, el destino lo alcanzó en el Parque El Golfito. El menor sicario, armado con una Glock 9 mm modificada para ráfaga, disparó en un ataque planeado con precisión: balas con cubiertas de bronce y latón para mayor letalidad.

Su funeral, el 13 de agosto en la Catedral Primada, reunió a expresidentes como César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, y a figuras como Marta Lucía Ramírez.

