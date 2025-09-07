María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, el precandidato a la Presidencia de Colombia asesinado el pasado 11 de agosto, decidió salir del país junto a sus cuatro hijos para iniciar una nueva etapa en Estados Unidos.

Desde allí, con el corazón aún marcado por el dolor, compartió un mensaje lleno de nostalgia y fe en el que recordó la memoria de su esposo y reflexionó sobre los tres meses transcurridos desde aquel trágico día.

(Vea también: “Miguel desde el cielo”: María Claudia Tarazona recordó a Uribe Turbay en partido de Colombia)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Claudia Tarazona (@maclaudiat)

Tarazona describió a Miguel como un ser humano capaz de transformar todo a su alrededor a través del amor y de la entrega a los demás. Según ella, esa huella es la que lo mantiene presente, más allá de la tragedia, y la que se convierte en guía para quienes siguen adelante sin su presencia física.

En medio del dolor, la viuda quiso resaltar la forma en que, con ayuda de la espiritualidad, ha buscado enseñarle a sus hijos a sobrellevar la ausencia de su padre. “Hoy Dios nos enseña una forma diferente de gozar su presencia”, señaló, destacando la importancia de encontrar señales y momentos de conexión en medio de la vida cotidiana.

Uno de esos instantes especiales lo relató en su mensaje: mientras observaban juntos un atardecer, María Claudia le dijo a su hijo Alejandro: “Mira este atardecer, en él está Dios y papá”. El pequeño, con la inocencia que lo caracteriza, respondió: “Tómame una foto con papá” y, con una sonrisa radiante, posó para inmortalizar ese instante.

El mensaje conmovió a cientos de seguidores, quienes respondieron con palabras de aliento y solidaridad, reconociendo la fortaleza de la familia en medio de la adversidad. Para muchos, la manera en que María Claudia enfrenta la pérdida es un ejemplo de resiliencia y fe.

Concluyó su reflexión con una frase de amor eterno: “Te amo, amor lindo, amor eterno”. Una declaración que reafirma el lazo indestructible que la une a Miguel Uribe Turbay, incluso después de su partida, y que refleja el profundo legado que él dejó en la vida de su familia y en la memoria colectiva del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.