Harold Barragán Ovalle, el séptimo detenido por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue trasladado a prisión. Durante su audiencia, nuevas pistas emergieron sobre otros presuntos implicados en el crimen. El abogado defensor de Barragán, Carlos Montaño, hizo revelaciones alarmantes durante la audiencia ante el juez 61 penal municipal de control de garantías. Según el jurista, su cliente ha estado colaborando activamente con las autoridades, desentrañando un complejo entramado vinculado al magnicidio, de acuerdo con El Tiempo.

Montaño detalló que, veinte días antes del asesinato de Uribe Turbay, ocurrido en el parque ‘El Golfito’ de Bogotá, Barragán conoció a un adolescente asesino, de tan solo 15 años, gracias a un individuo conocido como ‘el Caleño’. El encuentro se produjo en una discoteca en Engativá, ubicada en la calle 68 con Avenida Boyacá. Un amigo de Barragán, conocido como ‘el Gordo’, incluso le pidió a su cliente que vendiera droga, específicamente tusi, al menor sicario porque era un buen pagador, según reveló el citado medio.

Estas declaraciones han llevado a las autoridades a investigar más sobre ‘el Caleño’, quien también estaría vinculado a Bayron Trujillo, una persona cercana a Carlos Eduardo Mora González. Según diversas fuentes, ‘el Caleño’ habría sido la persona que compró la moto que el menor sicario utilizaba en Modelia, Bogotá, de acuerdo con el impreso.

Un dato alarmante es que ‘el Costeño’, también conocido como Élder Arteaga, recibía instrucciones a través de videollamadas de un hombre que daba órdenes desde una oficina o un estudio. Carlos Eduardo Mora describió a este hombre como alguien de entre 50 y 60 años, con las manos limpias y llevaba una camisa blanca y su cabello peinado hacia un lado. Cabe destacar que durante una de estas videollamadas, un hombre con acento paisa enseñaba a ‘el Costeño’ cómo manipular el arma utilizada en el atentado, según el citado diario.

Por otro lado, el periódico contactó al dueño de la discoteca donde supuestamente se reunió Barragán con el menor sicario. El propietario afirmó desconocer los hechos y resaltó que el establecimiento mantenía un estricto control de ingreso de menores de edad, además de frecuentes inspecciones por parte del cuerpo policial y la Alcaldía.

“No se permitía el ingreso de menores de edad. Teníamos un filtro de seguridad muy estricto, porque la Policía y la alcaldía solían hacer muchas inspecciones. No se permitía el ingreso de menores de edad. Teníamos un filtro de seguridad muy estricto, porque la Policía y la alcaldía solían hacer muchas inspecciones”, dijo el dueño en la entrevista.

Al finalizar la audiencia, se evidenció una compleja red de implicados en el asesinato de Uribe Turbay. Alias como ‘el Caleño’, ‘el Costeño’ y el menor sicario de 15 años, se perfilan como las piezas claves de una maquinaria criminal que se orquestó desde una discoteca en Engativá y que contó con la dirección de un misterioso hombre a través de videollamadas.

