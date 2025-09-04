Este jueves 4 de septiembre, un juez de control de garantías envió a prisión a Harold Daniel Barragán Ovalle, conocido con el alias de ‘HB’, por su presunta participación en la planeación y ejecución del homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá.

El ente acusador señaló que Barragán no solo habría estado presente en los preparativos del atentado, sino que también participó en la fuga y posterior ocultamiento de Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, quien sería uno de los principales articuladores del crimen.

De acuerdo con la investigación, ‘HB’ organizó reuniones en su vivienda, hizo parte de un grupo de WhatsApp y sostuvo videollamadas en las que se dieron instrucciones y se compartió información para ultimar detalles sobre el atentado contra el congresista.

Además, la Fiscalía sostuvo que Barragán seleccionó al menor de edad que disparó contra Uribe Turbay y facilitó el acondicionamiento del arma de fuego utilizada. Se trató de una pistola tipo Glock que, según las autoridades, habría sido modificada para disparar en modo ráfaga con el objetivo de “garantizar mayor letalidad”.

“Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que Harold Daniel Barragán Ovalle habría participado activamente en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como en actos posteriores para tratar de evadir la acción de las autoridades”, señaló el ente investigador.

¿Qué cargos le imputaron a Harold Daniel Barragán?

La Fiscalía le imputó a Barragán los delitos de:

Homicidio agravado

Concierto para delinquir agravado

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones

Uso de menores para la comisión de delitos

Aunque la evidencia recopilada lo relaciona directamente con la planeación del crimen, el procesado no aceptó los cargos. Aun así, por decisión judicial deberá cumplir medida de aseguramiento en centro penitenciario mientras avanza el proceso en su contra.

Noticia en desarrollo…

