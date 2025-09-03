El regreso de Paola Turbay a las redes sociales estuvo marcado por el dolor, la nostalgia y la necesidad de compartir una reflexión profunda con sus seguidores. Tras varios días de silencio debido al asesinato de su primo, el exsenador Miguel Uribe, la actriz y exreina de belleza reapareció en Instagram para hablar de lo que ha significado enfrentar esta pérdida y cómo la violencia del país ha afectado su vida personal y emocional.

(Vea también: Paola Turbay y su sorpresiva reacción a la muerte de su tía, la abuela de Miguel Uribe)

La también presentadora inició su mensaje explicando que su ausencia en el mundo digital no fue casualidad. Reconoció que llevaba un tiempo distanciada de estas plataformas, pues no encontraba la energía ni el ánimo para publicar contenidos mientras atravesaba una etapa difícil.

Además del asesinato de su primo, la familia Turbay había enfrentado otro golpe con el fallecimiento de su tía, Nydia Quintero, ex primera dama de la nación. Todo esto, sumado a la situación crítica que vive Colombia, la hizo sentirse, como ella misma lo expresó, “medio averiada” y “baja de nota”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de P A O L A T U R B A Y (@paolaturbay)

En el video publicado en su cuenta de Instagram, Paola Turbay admitió que el panorama actual del país y del mundo le causa gran preocupación. Señaló que la violencia, los conflictos políticos y la sensación de incertidumbre se han instalado en la cotidianidad de los colombianos, permeando incluso los espacios digitales.

“He estado medio distanciada de estas redes, ya se habrán dado cuenta. He estado un poco bajita de nota por los temas familiares, por lo que pasa en el país, en el planeta, en el mundo. Todo este tema de la humanidad que somos ahora me afecta un poco”, confesó al recordar la muerte de su primo Miguel Uribe.

No obstante, a pesar de la tristeza, hubo una razón que la impulsó a volver a conectarse con su comunidad digital: un acontecimiento personal que le pareció digno de celebrar. Turbay relató que recientemente alcanzó la cifra de 20.000 días de vida, algo que descubrió gracias a ChatGPT, que calculó el número a partir de su fecha de nacimiento.

El dato, aunque curioso, la llevó a una profunda reflexión sobre el valor del tiempo y la importancia de apreciar cada jornada como un regalo.

“Quería subir cosas, pero no pude porque ando medio averiada”, dijo con franqueza. Sin embargo, reconoció que cumplir 20.000 días en este planeta es algo especial. En su mensaje, invitó a sus seguidores a considerar cada día como una nueva oportunidad de aprendizaje, un motivo para agradecer y valorar la existencia.

“Son 20.000 amaneceres, 20.000 lunas, 20.000 veces asistiendo a la escuela de la vida, porque al final esto es un aprendizaje. Hay que disfrutarlo porque esto es un regalo, y no debemos dar por sentado ningún día”, expresó.

Con su característico carisma, Turbay logró convertir una situación difícil en un momento de reflexión colectiva. Sus palabras resonaron entre quienes la siguen, pues no solo habló de su dolor personal, sino también de una verdad universal: la vida es frágil y cada instante cuenta. La actriz subrayó que, aunque el duelo por la partida de su primo y su tía continúa, quiso darse la oportunidad de compartir esta experiencia como una forma de sanar y de conectarse con los demás.

El mensaje de la actriz dejó en evidencia cómo la tragedia personal puede transformarse en un llamado a valorar lo esencial. Para ella, cada amanecer representa una nueva oportunidad de aprendizaje, incluso en medio de la adversidad. Su regreso a las redes, más allá de lo anecdótico, fue un acto de sinceridad y cercanía, una manera de recordarle a sus seguidores que la vida, con todos sus contrastes, merece ser vivida plenamente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.