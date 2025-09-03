El reconocido actor colombiano Diego Trujillo compartió un enfoque práctico para tener una primera cita memorable. Según él, el secreto está en respetar ciertos límites, lo que permite crear un ambiente propicio para conversar y conectar con autenticidad.

(Vea también: “A secar las lágrimas”: Don Jediondo, por quiebra de sus restaurantes y pide que le hagan gasto)

Trujillo concedió recientemente una entrevista a ‘Cris’ Pasquel, creador de contenido, y cuestionó algunos lugares comunes elegidos para estos encuentros.

¿Qué no hacer en la primera cita, según Diego Trujillo?

En especial, rechazó el cine como una opción adecuada que, aunque suele considerarse romántica, no permite dialogar ni conocer realmente a la otra persona.

Lee También

“El cine es para cuando está uno casado después de 15 años. Error ir al cine con alguien con el que está uno saliendo. No, no hagan eso”, indicó el actor recordado por su papel de ‘Emilio Iriarte’ en ‘Los Reyes’.

Además, recomendó evitar límites estrictos en el gasto, especialmente si una de las partes extendió la invitación, y aseguró que la generosidad es una cualidad bien valorada en los primeros encuentros.

De la misma manera, indicó que a él le funciona hacer invitaciones a su casa. “Mi casa, la chimenea, la musiquita y una copa de vino. Esa vaina es infalible”, afirmó el actor.

A estos puntos, Trujillo añadió la importancia de mostrar seguridad, crear un espacio amigable y respetuoso, y mantener siempre una actitud cortés y empática.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristian Pasquel (@crispasquel)

¿Expectativas vs. realidad en las primeras citas?

Aunque el cine es retratado como el escenario ideal para una cita inicial, la realidad suele contradecir esa imagen. La falta de conversación, el enfoque en la pantalla y el silencio obligado interfieren con el propósito real del encuentro.

Por ello, Trujillo y diversos expertos en relaciones coinciden en que cafeterías o restaurantes ofrecen un entorno más apropiado. Allí se puede establecer un diálogo abierto, algo esencial para construir una relación sólida desde el primer momento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.