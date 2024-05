Trujillo y Arango se conocieron en el mundo virtual, en 2022, cuando ella le hizo una entrevista por videollamada, pues estaba en Canadá.

El actor quedó flechado casi que de inmediato y, después de intercambiar varios mensajes, viajó hasta el país norteamericano para conocerla. Ahí concretaron su relación amorosa.

“[…] Yo soy superimpulsivo. Entonces yo veo a alguien que me gusta y me atrae y me siento y converso y al día siguiente ya quiero todo. Soy un impulsivo absoluto y un apasionado absoluto”, declaró en ‘La red’.

Precisamente por eso, el actor, que ya había decidido que no iba a convivir con nadie más, se aventuró a vivir con la periodista, que no dudó en dejar Canadá y regresar a Colombia por él.

Diego Trujillo habla de la ruptura de su noviazgo con Lina Arango

El actor dio a entender en la entrevista que después de que su novia se mudó con él la relación empezó a deteriorarse. “Se vino para Colombia y empezó una cantidad de situaciones y problemas”, dijo.

Cuando Mary Méndez le preguntó si creía que la convivencia era un factor para que una relación perdurara, él respondió:

“Tarde o temprano te aburres; tarde o temprano te ahogas, te cansas de la rutina, de tener que contestar las mismas preguntas todos los días, por más ingenioso que seas, o terminas teniendo que sostener un relación de mie…”

Trujillo aseguró que le dio “durísimo” terminar con Arango y tuvo tusa, pero sigue creyendo en el amor.

