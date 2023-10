Endry Cardeño habló de esa situación en ‘La mesa de trabajo’ —proyecto de Frank Martínez, ‘Chicho’ Arias y Adrián Parada—, porque una persona del público le preguntó si había pasado algo con Iriarte, el personaje de Trujillo.

(Vea también: Adrián Parada contó con humor por qué hizo un plato tan malo en la final de ‘Masterchef’)

La actriz aseguró que, como su compañero de ‘Los Reyes’ contó una anécdota que a ella no le gustó, iba a hablar de una situación que vivió en un hotel de San Andrés, en donde grabaron las últimas escenas de la novela.

“Alcanzamos a coincidir en la discoteca del hotel y pues una se toma un traguito y se le mete la enfermera que hay en uno“, empezó contando, como se escucha en este video (desde el minuto 56:40)

Luego subieron a sus respectivas habitaciones, que quedaban en el mismo piso, pero en direcciones opuestas, y Cardeño sintió ganas de irse a donde Trujillo.

“Yo iba caminando hacia mi habitación y yo sentía como que esta parte de acá [la cadera] me halaba y yo decía: ‘No, pero no voltee. Sé digna, sé respetable”, declaró.

(Vea también: Así luce ahora el hijo que Diego Trujillo tuvo con famosa actriz; es reconocido)

La actriz pensó que si no pasaba algo entre ellos en ese instante, ya no iba a pasar, y finalmente así fue.

“Está mi… se acabó. Aquí es. Y no, no, no, me respetó“, agregó.

