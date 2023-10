Diego Trujillo ha revelado secretos sobre ‘Los reyes’, para lo que ha utilizado sus espacios digitales con el fin de recordar detalles que pasaron desapercibidos hace dos décadas cuando se hizo la producción.

Lo cierto es que el actor, que antes habló de si su personaje se besó con el de Laisa Reyes, hizo una revelación acerca de una escena en la que se mencionaron las piernas de Endry Cardeño.

El actor que personificó a Emilio Iriarte reveló que las tomas en la que se hizo énfasis en las piernas del personaje que hizo Endry Cardeño no se llevó a cabo con las mencionadas extremidades de la nortesantandereana.

De acuerdo con la explicación, que luego abrió paso a un reclamo de la intérprete de Laisa desde su cuenta personal de Instagram, para las imágenes se utilizó a una modelo y no a la actriz.

Esa información que destapó después de muchos años el bogotano fue el motivo para un reclamo airado de Cardeño que, si bien luego editó el video inicial, dejó en evidencia su indisposición.

Lee También

El periodista Carlos Ochoa mostró desde su cuenta personal de Instagram un fragmento del reclamo de Endry Cardeño en el que quedó clara la molestia con el actor con el que compartió en la novela de Canal RCN.

El video que replicó el comunicador, tomado de la edición original de Cardeño, mostró a la artista en su reclamo por la revelación que hizo el bogotano en sus redes sociales.

“Sucede en este video que hace Diego Trujillo, y yo quiero que me entiendan a mí la molestia porque me siento un poco molesta y un poco incómoda, no con él sino con la situación porque no es la primera vez que Diego Trujillo, relatando, no sé por qué. Supérame, Diego Trujillo”, indicó Cardeño.