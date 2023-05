En el reciente programa de las mañanas de Tropicana estuvo como invitado Diego Trujillo quien habló del trabajo actoral en el que se encuentra y de sus personajes pasados.

Durante la entrevista, hubo espacio para que hablara y contara algunos detalles sobre el personaje de Iriarte en la exitosa novela del canal RCN, ‘Los Reyes’, y aseguró que este le marcó la vida.

Allí, confesó que todos los términos que utilizó para que el personaje se expresara son de él mismo y las cogió de su vida, de lugares y personas que escuchaba en su infancia, ya fuera de su familia o de la gente que pasaba por su casa.

Además, buscaba en el diccionario e investigaba para agregar palabras a su papel y que fuera un buen trabajo.

En cuanto a la construcción del legendario personaje, el actor contó que el director, Mario Rivero, le pidió a Santiago Moure que le hiciera el casting, sin saber que él estaba aspirando a quedarse con el personaje de Iriarte.

“Por alguna razón se lo habían ofrecido y él casi que contaba con el papel, pero le pidieron que me hiciera el casting a mí. Santiago fue muy generoso porque no solo me hizo la audición sino además incorporó un piano y música para hacer la escena y era una en donde yo hablaba solo”, explicó.