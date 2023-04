Más allá del papel que ha jugado en sus redes sociales, con críticas y posturas políticas y sociales muy claras, Diego Trujillo ha seguido ligado al mundo de la actuación en obras de teatro y proyectos personales. Pero, según contaron en las últimas horas en ‘Buen día, Colombia’, el actor de 62 años pasó por dificultades gástricas que lo han tenido bajo observación médica.

Según las presentadoras Ana Karina Soto y Violeta Bergonzi, el bogotano tuvo que cancelar una de las funciones de la obra ‘Art, la comedia de todos los tiempos’ en la que actúa junto a Emmanuel Esparza, que dijo lo que quedó pensando de ‘MasterChef Celebrity’ y John Álex Toro. Y el relato de las presentadoras dio a entender que fueron malos momentos, en medio de intentar cumplir con su labor en el escenario.

Estado de salud de Diego Trujillo por culpa de un problema gástrico

“Se ha pegado una intoxicada, este pobre hombre”, anunció Ana Karina y parecía que no era tan grave o delicado, sin embargo, su compañera dio más detalles y subió el nivel de preocupación: “Al parecer, comió algo y fue tan grave que terminó con gastroenteritis, hospitalizado y no pudo asistir a su obra ‘Art’, que es lo que está haciendo en este momento en la actuación”. Recordando que la gastroenteritis tiene efectos y síntomas muy incómodos y de manejo complicado para cualquier persona.

El compromiso de Trujillo hizo que, a pesar de su estado y síntomas, llegara a presentarse en la obra para no dejar colgados a Esparza y Toro, recordado por las quejas sobre lo que viene pasando con los actores:

“Estuvo con incapacidad y en la clínica, pero se apareció como obra y gracia del espíritu santo, todo un guerrero”.

Soto completó la información y contó que la responsabilidad le pesó a Trujillo e intentó actuar, a pesar de su situación: “Él dijo: Yo me siento mal, pero no tanto, voy a alcanzar a estar en el escenario”, pero Violeta Bergonzi aclaró que su aspecto no era bueno: “Llegó paliducho, ojeroso, cansado y sin ilusiones, pero con ganas y es lo que importa”.

Lo más preocupante y lo que llevó a que tomaran la decisión de mandarlo a la clínica y bajarlo del escenario, a pesar de que quería continuar, lo contó Ana Karina Soto con tono preocupado:

“Le tocaba ir detrás del escenario a vomitar porque se sentía demasiado mal. Tanto así que sus compañeros le dijeron que era mejor que se fuera del todo para la clínica. Y lo tuvieron que incapacitar”.

Finalizando el informe del programa mañanero del Canal RCN, confirmaron que Diego Trujillo está con medicinas y bajo todos los cuidados necesarios para superar el delicado caso de gastritis que lo atacó. Y teniendo en cuenta las palabras de Ana Karina Soto, hubo temor de que el actor se fuera a desmayar, así lo habrían dicho Emmanuel Esparza y John Álex Toro: “Tranquilo, todo bien, no pasa nada que en cualquier momento se nos va a desmayar. No se preocupe por nosotros, que nosotros terminamos la función”.

Esta información la dieron las presentadoras con preocupación