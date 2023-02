Las multas de tránsito tienen en problemas a cientos de conductores, a quienes les han llegado comparendos por las nuevas cámaras instaladas en Bogotá. Sin embargo, no son las únicas sanciones que tienen penando a los dueños de vehículos.

El actor Diego Trujillo, reconocido por su participación en novelas como ‘Los reyes’ y series como ‘Metástasis’, contó en redes sociales que le congelaron una cuenta bancaria por un comparendo que le fue impuesto en el municipio de Guaduas, Cundinamarca.

“Me han sacado más de un millón de pesos”, detalló el actor en su publicación de Twitter, donde agregó que la Secretaría de Tránsito de Guaduas está cometiendo un atropello en su contra.

El actor precisó que la multa se la hicieron en diciembre del año pasado y, según él, la canceló en enero, pero el pago no ha sido reportado en el Sistema Integrado de Información sobre sanciones.

*La secretaría de tránsito de Guaduas* me impuso un comparendo en diciembre; lo pagué en enero, y tengo el comprobante. Sin embargo aún no ha sido descargado de la página del @SimitResponde y como si fuera poco me embargaron la cuenta bancaria y me han sacado más de 1 millón. 🆘

— Diego Trujillo (@DiegoTrujilloD) February 7, 2023