Por estos días son miles los viajeros que se movilizan por las vías de Colombia terminando su temporada de vacaciones. Ese éxodo de personas ha permitido denotar las malas condiciones de diferentes carreteras del país. Por ejemplo, la Ruta del Sol que conecta la costa norte con el centro tiene serios problemas en su estado, lo que ha ocasionado que decenas de carros se dañen por el tamaño de los huecos.

En Noticias Caracol hicieron un pequeño recorrido entre Puerto Boyacá (Boyacá) y Puerto Salgar (Cundinamarca), donde pudieron darse cuenta personalmente de las graves condiciones que tiene esta carretera. Son decenas de huecos en diferentes puntos que parecen como meteoritos y ponen en riesgo el estado de los vehículos que por allí transitan. Incluso, en el reportaje calificaron la vía como “La trocha del sol”.

Algunos denominaron este tramo como "La Trocha del Sol"

Sumado a ello, el cobro excesivo de peajes en los límites entre departamentos desata la furia de los conductores, quienes ven que el precio por el que pagan no se evidencia en el estado de la carretera. Las tarifas oscilan entre los 11.000 y 13.000 pesos colombianos, una cifra bastante excesiva para una vía en ese estado.

De hecho, el actor Diego Trujillo fue una de las víctimas de la Ruta del Sol, pues contó en La W Radio que su carro sufrió serias afectaciones por el tamaño de los cráteres.

“Me tiré dos llantas en la Ruta del Sol, casi no logro llegar a mi destino. Me tocó devolver el vehículo en grúa, después de pagar varios peajes carísimos que no funcionan porque son unas filas infinitas. Entonces uno se llena de rabia e indignación por el estado de estas cosas, es uno de los síntomas del subdesarrollo del país”, dijo el actor en la emisora.