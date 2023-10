La final de ‘Masterchef’, muy esperada por los seguidores del ‘reality’, tuvo a Carolina Acevedo como la gran ganadora de la versión 2023 del programa. En la última prueba de cocina hubo un hecho que sorprendió a muchos y fue el mal preparativo de Adrián Parada.

El comediante era uno de los favoritos para ganar el concurso; sin embargo, sorprendió a todos por mala comida, a tal punto que el propio chef Jorge Rausch aseguró en la degustación que había sido “el peor plato hecho en una final”.

A esto, Nicolás de Zubiría agregó que “no tiene absolutamente nada de cocción”. Dichos comentarios sentenciaron la derrota del comediante.

¿Qué le pasó a Adrián Parada en la final de ‘Masterchef’ 2023?

Pues por fin el humorista habló al respecto y relató ocurrió en la prueba definitiva. Con humor, Parada contó todo en el programa ‘Buen día Colombia’, de RCN.

“¿Qué le pasó? Cuéntenos…”, le preguntaron los presentadores. Él, con una sonrisa en su rostro respondió: “Básicamente pasó lo que tanto dije en las entrevistas de ‘Masterchef’, se nos fue la volqueta al río. Yo no sé qué pasó realmente […]. Me gané el cariño de la comunidad vegana”, dijo teniendo en cuenta que su preparativo estaba crudo.

Incluso, se animó a decir un chiste: “Los jurados no me hubieran preguntado el término porque me toca decir: vivo. Era un tartar de cordero, realmente. Después de la degustación hubo que liberarlo”.

No obstante, ya haciendo un análisis a profundidad, Adrián Parada contó que no comprende por qué no le salió la preparación como esperaba, pues ya la había hecho.

“Yo solo tuve la oportunidad de practicarlo una vez porque vivía en un Hotel y con cronómetro. En ese momento salió y acá, no. Misterios de la ciencia que después veremos en Discovery”, puntualizó.

