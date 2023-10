Una de las grandes pasiones de Claudia Bahamón es trabajar por la protección del medio ambiente. Lo hace a través de distintas campañas y organizaciones de las que es vocera e imagen, pero también se compromete en su día a día, recogiendo escombros en playas y montañas.

(Lea también: Famoso hombre está detrás de triunfo de Carolina Acevedo en ‘Masterchef’, y no es Rausch)

Hace varias semanas, la presentadora, quien fue señalada por lo que les dijo a Zulma Rey y Daniela Tapia en ‘Masterchef, celebró los tres años de su plataforma ambientalista Becla y con el programa Conexión Océanos visitó el archipiélago de San Andrés y fue testigo de los programas de reciclaje, la protección y siembra de corales.

Allí estuvo acompañada por personalidades como Juan Pablo Raba, Juliana Velásquez, Iván Lalinde y Laura Acuña.

De regreso al país después de 20 años

“Nos costó en familia unos tres años tomar la decisión, no porque no quisiéramos, sino porque no era fácil mover una vida completa después de 20 años. Desde que nos fuimos de Colombia hace casi 20 años en nuestra cabeza y en nuestros corazones estaba que en algún momento teníamos que regresar porque amamos el país. Los niños van creciendo y quiero que estén mucho más arraigados a sus raíces en Colombia, porque si bien ellos nacieron en Estados Unidos se sienten más colombianos que todos nosotros. Es un momento perfecto para retornar a nuestra tierra y estar más cerca de la familia, de nuestros amigos y seguir trabajando”. Dijo Bahamón, a quién le cobraron por polémica con su papá en el programa ‘Lo sé todo’.

Conexión océanos en Providencia

“Hicimos un trabajo 360 con la comunidad, estuvimos en el manglar que para mí es uno de los ecosistemas más bellos, porque además de ser la sala cuna donde muchos seres vivos se ha convertido en el riñón, en ese filtro del océano a la tierra. Es el único ecosistema que puede vivir de mar y de sal y de agua y al final en desastres naturales como un huracán que afectó Providencia se convierte en nuestro salvavidas, porque son esa barrera que ayuda a restar toda esa fuerza. Logramos sacar unos 400 kilos de basura”.

Balance de Master Chef Celebrity

“Este fue un grupo bastante especial y no sé si la gente entendió realmente nuestra dinámica, hubo una conexión muy interesante en los días de grabación porque nos hacíamos bullying del bonito y eso hizo que hubiera una camaradería especial. Debo aceptar que no fue la edición que se haya destacado por los grandes chefs, aunque en la final descrestaron un montón, hay que entender que ellos no estaban en su zona cómoda y no todos tienen esas habilidades, pero de eso se trata, de cocinar con amor y cada vez mejorar más y sorprender”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.