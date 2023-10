Este miércoles 11 de octubre, la comediante fue invitada al programa ‘Buen día, Colombia’ para hablar de lo que fue su reciente experiencia en el concurso del Canal RCN.

En medio de la entrevista, la propia Natalia Sanint dio a conocer que este martes vivió una inesperada situación cuando abordó un avión que la llevaría desde Cali a Bogotá. Según mencionó, todo se dio porque le mostró a una de las integrantes de la tripulación que había sido operada recientemente.

“Me bajaron del vuelo por estar operada. Yo de tonta le dije a la muchacha que si me podía subir la maleta porque no la podía guardar y estaba operada, le mostré los puntos. Me hizo a un lado y me dijo ‘vaya siéntese’. Llegó el de seguridad a decirme ‘tiene que bajarse, usted no puede volar así’”, comentó en medio del diálogo que sostuvo con el magazin matutino del canal.

Sanint explicó que pocos segundos después llegó un miembro de seguridad y le pidió bajarse de la aeronave para ser llevada con un médico del aeropuerto para que evaluara si podía volar.

“Yo no quería hacer el ‘usted no sabe quién soy yo’, qué boleta. Lo que me explicaba el médico era que me debía regir al manual de la aeronáutica que dice que si no tengo mínimo 10 días no puedo volar y ayer cumplía los 10 días entonces volé. Pero hubo tormenta eléctrica y llegué a las 3 de la mañana”, agregó la locutora.

De qué se operó Natalia Sanint

El pasado fin de semana la exparticipante de ‘Masterchef‘ sorprendió a sus seguidores al mostrar una foto junto a su cirujano, quien le practicó una operación bariátrica.

Según contó, días después, este intervención se llevó a cabo puesto que fue diagnosticada con un trastorno compulsivo alimenticio, el cual la hacía comer en grandes cantidades.

De hecho, mencionó en una oportunidad que llegó a pesar casi 100 kilos, por lo que debía comenzar a hacer un cambio en su vida.

