‘Masterchef celebrity’ sigue quedando con menos participantes y las eliminaciones empiezan a ser más frecuentes, no pasa una semana sin que haya una despedida. Y aunque en el programa del jueves 27 de julio se dio la salida de Laura Barjum, el momento de drama e incertidumbre empezó a vivirse con Natalia Sanint.

La locutora de Olímpica Estéreo, que en el principio del programa dio para muchas preguntas entre el público porque no era tan conocida como sus compañeros, se ha ganado un lugar de reconocimiento y también se ha destacado en la competencia. Pero tuvo una crisis en la prueba y perdió el control de sus emociones.

Incluso, sus compañeros y la presentadora Claudia Bahamón tuvieron que intervenir para calmarla y que no quedara a medias con la preparación saludable a base de tortillas.

El inicio de la prueba no hacía pensar que Sanint iba a perder la calma, incluso dijo ante las cámaras antes de empezar: “Llego con buena energía al reto de eliminación, con buena actitud. Estudié un poco de recetas, traigo de pescado, de pollo y de carne”. Sin embargo, empezaron a pasar situaciones que ella no esperaba y que fueron complicando el panorama.

Primero, el reto de eliminación no fue libre y los condicionaron con ingredientes y preparaciones, así cambió lo que ella había estudiado. Después, tuvo un problema con la receta que tenía para las tortillas y lo dijo:

Ante la confusión e inseguridad, a Natalia Sanint le estaban dando indicaciones desde el balcón sobre la emplatada, la cantidad de piezas de comida para poner y el aspecto de su preparación. Pero empezó a llorar, sin mayor motivo, y empezaron a pedirle calma, Adrián Parada, Carolina Acevedo y Marianela ‘Nela’ González.

En la entrevista posterior a la prueba, con las emociones a flor de piel y apenada por lo ocurrido, la misma locutora dijo entre lágrimas y recordando a su familia:

“No sé qué me pasó en ese momento, en la competencia siempre he sido muy calmada… Quiero pedirle perdón a mi familia por esto, a mí no me gusta esto, yo no soy así”.